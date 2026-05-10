Teheran warnt USA vor Angriffen auf iranische Ã–ltanker und droht mit Vergeltung

Frau vor Bild von Modschtaba Chamenei in Teheran

WÃ¤hrend die USA weiterhin auf eine Antwort Teherans auf ihren jÃ¼ngsten Verhandlungsvorschlag warten, hat der Iran vor Angriffen auf seine Ã–ltanker gewarnt und mit Vergeltung gedroht.

WÃ¤hrend die USA weiterhin auf eine Antwort Teherans auf ihren jÃ¼ngsten Verhandlungsvorschlag warten, hat der Iran vor Angriffen auf seine Ã–ltanker gewarnt und mit Vergeltung gedroht. "Jeder Angriff auf iranische Ã–ltanker und Handelsschiffe wird einen harten Gegenschlag gegen eine der amerikanischen Einrichtungen in der Region sowie gegen die feindlichen Schiffe nach sich ziehen", erklÃ¤rten die Revolutionsgarden am Samstag laut Staatsmedien. Die USA hatten zuvor zwei iranische Schiffe angegriffen. Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi Ã¤uÃŸerte Zweifel an der Ernsthaftigkeit der US-Diplomatie.



"Die jÃ¼ngste Eskalation der Spannungen durch die amerikanischen StreitkrÃ¤fte und ihre mehrfachen VerstÃ¶ÃŸe gegen die Waffenruhe bestÃ¤rken den Verdacht hinsichtlich der Motivation und des Ernstes der amerikanischen Seite auf dem Weg der Diplomatie", sagte Araghtschi am Samstag laut der Nachrichtenagentur Isna bei einem Telefonat mit seinem tÃ¼rkischen Kollegen Hakan Fidan.Â



Das fÃ¼r die Golfregion zustÃ¤ndige US-Zentralkommando (Centcom) erklÃ¤rte, die beiden iranischen Frachtschiffe seien am Freitag im Golf von Oman von US-Kampfflugzeugen mit "PrÃ¤zisionsmunition" angegriffen worden. Die Schiffe "Sea Star III" und "Sevda" hÃ¤tten versucht, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen zu durchbrechen. Bereits in der Nacht zuvor hatte es Gefechte in der umkÃ¤mpften StraÃŸe von Hormus gegeben.



Die Meerenge war zu Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von den iranischen StreitkrÃ¤ften weitgehend gesperrt worden. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he. Seit April gilt in der Region eine Waffenruhe - die allerdings durch den sich wieder verschÃ¤rfenden Konflikt um die fÃ¼r den Welthandel immens wichtigen Meerenge bedroht ist.Â



Die USA warten nach eigenen Angaben derzeit auf eine Antwort Teherans auf den jÃ¼ngsten US-Vorschlag fÃ¼r ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs.Â "Ich erhalte angeblich heute Abend einen Brief, also werden wir sehen, wie das lÃ¤uft", sagte US-PrÃ¤sident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten. Zuvor hatte bereits US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rt, Washington erwarte fÃ¼r den Freitag eine iranische Reaktion auf den Vorschlag.Â



Die iranische Regierung prÃ¼fte derweil eigenen Angaben zufolge den neuen Verhandlungsvorschlag. AuÃŸenministeriumssprecher Esmail Bakaei zufolge wollte Teheran seinen Standpunkt dem Vermittler Pakistan "nach Abschluss seiner Beratungen" Ã¼bermitteln.Â



In Washington fÃ¼hrte indes Rubio mit dem katarische Regierungschef Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani GesprÃ¤che Ã¼ber die Lage in der Golfregion. Rubio habe mit Al-Thani die Bedrohungen und die Sicherheit in der Region erÃ¶rtert, teilte das US-AuÃŸenministerium am Samstag mit.



Die beiden Politiker hÃ¤tten Ã¼ber "die UnterstÃ¼tzung der USA zur Verteidigung Katars und die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit, um Bedrohungen abzuwehren und StabilitÃ¤t und Sicherheit in der Golfregion zu fÃ¶rdern", gesprochen, hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung. Der Iran-Krieg wurde darin nicht ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt. Â



Am Freitag hatte Al-Thani katarischen Angaben zufolge bei einem Treffen mit US-VizeprÃ¤sident JD Vance in Washington eine Wiederbelebung der diplomatischen BemÃ¼hungen fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs gefordert. Al-Thani habe bei dem Treffen betont, dass sich "alle Parteien an den laufenden VermittlungsbemÃ¼hungen beteiligen mÃ¼ssen, um den Weg zu ebnen fÃ¼r die BekÃ¤mpfung der Ursachen der Krise durch friedliche Mittel und Dialog", teilte das katarische AuÃŸenministerium auf X mit.



Die britische Armee kÃ¼ndigte indes an,Â den ZerstÃ¶rer "HMS Dragon" aus dem Mittelmeer in die Golfregion zu schicken. Dort kÃ¶nne er sich an einer mÃ¶glichen internationalen Mission zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der StraÃŸe von Hormus beteiligen, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag mit.



Die Positionierung der "HMS Dragon" sei "Teil einer umsichtigen Planung, die sicherstellen wird, dass das Vereinigte KÃ¶nigreich als Teil einer multinationalen Koalition unter der gemeinsamen FÃ¼hrung GroÃŸbritanniens und Frankreichs bereit ist, die Meerenge zu sichern, wenn die Bedingungen dies zulassen", sagte ein Â Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP. Sobald die KÃ¤mpfe in der Region beendet seien, kÃ¶nne das Schiff unter anderem bei der MinenrÃ¤umung helfen.



GroÃŸbritannien und Frankreich hatten sich bei einem Treffen im April in London zu einer militÃ¤rischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der StraÃŸe von Hormus bereit erklÃ¤rt. Zahlreiche weitere LÃ¤nder hatten den Briten und Franzosen dabei ihre UnterstÃ¼tzung zugesichert, darunter auch Deutschland. Derzeit ist ein Minenjagdboot der deutschen Marine unterwegs in die Region.