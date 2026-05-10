Wirtschaft

Landkreise fordern AnschlusslÃ¶sung fÃ¼r Tankrabatt

  • dts - 10. Mai 2026
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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OsnabrÃ¼ck (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Landkreistag (DLT) verlangt nach dem Stopp der Einmalzahlung eine rasche Einigung auf eine AnschlusslÃ¶sung fÃ¼r den Ende Juni auslaufenden Tankrabatt. Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Montagsausgabe).

DLT-PrÃ¤sident Achim BrÃ¶tel sagte der Zeitung, wenn man sich die geopolitische Lage anschaue, sehe es fÃ¼r ihn nicht nach einem baldigen Absinken der Energiepreise aus. Deshalb mÃ¼sse die Regierung schon jetzt Ã¼berlegen, wie die Betroffenen auch im Sommer und womÃ¶glich darÃ¼ber hinaus entlastet werden kÃ¶nnten. "DafÃ¼r braucht es rechtzeitig eine LÃ¶sung, aber nicht schon wieder den nÃ¤chsten Streit innerhalb der Koalition", so BrÃ¶tel wÃ¶rtlich.

Weitere Hilfe sei fÃ¼r viele Menschen in lÃ¤ndlichen RÃ¤umen existenziell. "Dort sind die Wege zum Arbeitsplatz in der Regel deutlich weiter. Deshalb schlagen die hohen Spritkosten da auch besonders hart zu", sagte der PrÃ¤sident der Landkreise. Wenn das Ziel tatsÃ¤chlich ernst genommen werde, gleichwertige LebensverhÃ¤ltnisse zu schaffen, mÃ¼sse es dafÃ¼r zwingend einen Ausgleich geben.

Ob das Ã¼ber einen Tankrabatt, Ã¼ber eine Anhebung der Pendlerpauschale oder andere Instrumente erreicht werde, sei fÃ¼r ihn zweitrangig. Wichtig sei, dass die Entlastung am Ende auch bei den Menschen jenseits der StÃ¤dte ankomme.

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