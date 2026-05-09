Hantavirus: GroÃŸbritannien will Schiffspassagiere in Ex-Covid-Krankenhaus bringen

Das Kreuzfahrtschiff "Hondius"

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem niederlÃ¤ndischen Kreuzfahrtschiff 'Hondius' will GroÃŸbritannien die britischen Reisenden zunÃ¤chst in ein wÃ¤hrend der Corona-Pandemie genutztes Krankenhaus bringen.

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem niederlÃ¤ndischen Kreuzfahrtschiff "Hondius" will GroÃŸbritannien die britischen Reisenden zunÃ¤chst in ein wÃ¤hrend der Corona-Pandemie als QuarantÃ¤ne-Einrichtung genutztes Krankenhaus bringen. Wie der Nationale Gesundheitsdienst NHS am Samstag mitteilte, sollen die rund 24 britischen Reisenden und Crew-Mitglieder sowie zwei Iren zunÃ¤chst bis zu 72 Stunden im Arrowe Park Hospital nahe Liverpool im Nordwesten Englands verbringen. AnschlieÃŸend werde Ã¼ber ihre weitere Isolierung entschieden.



Das Krankenhaus war zu Beginn der Corona-PandemieÂ 2020 genutzt worden, um aus dem chinesischen Wuhan und vom Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" heimkehrende Briten zu isolieren. Der NHS betonte, dass keiner der Menschen an Bord der "Hondius" derzeit Symptome zeige. Die Inkubationszeit des Erregers ist aber laut Experten "sehr variabel", damit kann das Auftreten von Symptomen mehrere Wochen dauern. Drei Passagiere der "Hondius" starben bisher an denÂ Folgen der Infektion: ein niederlÃ¤ndisches Ehepaar und eine Frau aus Deutschland.



In Deutschland empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI) sechs Wochen QuarantÃ¤ne fÃ¼r Kontaktpersonen ohne Symptome, dies kÃ¶nne auch zu Hause geschehen. Das RKI stellt auf seiner Website eine entsprechende Handreichung zur VerfÃ¼gung.



Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums und des AuswÃ¤rtigen Amtes in Berlin befindet sich "eine mittlere einstellige Zahl" deutscher StaatsbÃ¼rger an Bord. Laut einer frÃ¼heren Liste der "Hondius"-Reederei Oceanwide Expeditions sind es sechs lebende Deutsche sowie die Leiche des deutschen Todesopfers.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betonte am Samstag, dass jeder an Bord der "Hondius" als "Hochrisiko"-Kontakt gelte und 42 Tage Ã¼berwacht werden solle. Insgesamt befinden sich rund 150 Menschen an Bord des Schiffes, das laut der spanischen Gesundheitsministerin MÃ³nica GarcÃ­a GÃ³mez am frÃ¼hen Sonntagmorgen vor der Kanaren-Insel Teneriffa ankommen soll.Â



Auf DrÃ¤ngen der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden soll die "Hondius" aus SicherheitsgrÃ¼nden aber nicht in den kleinen Industriehafen Granadilla de Abona einlaufen, sondern vor der Insel ankern. Der GroÃŸteil der Menschen an Bord soll von dort auf einem kleineren Schiff an Land gebracht und dann in Bussen zum Flughafen Teneriffa-SÃ¼d gefahren und in ihre HeimatlÃ¤nder geflogen werden.Â