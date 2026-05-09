Nach dem Debakel der Labour-Partei bei den Regionalwahlen in GroÃŸbritannien hat der schottische Regierungschef John Swinney seine Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¼r seinen Landesteil erneuert. "Nigel Farage galoppiert nun Richtung Downing Street", sagte Swinney am Samstag mit Blick auf den Chef der rechtspopulistischen Partei Reform UK. Die Aussicht auf eine Regierung unter FÃ¼hrung der Reform UK sei sehr wahrscheinlich. "Wir mÃ¼ssen als unabhÃ¤ngiges Land davor geschÃ¼tzt sein, von der Wahl einer Farage-Regierung betroffen und beeinflusst zu werden."
Farage habe bereits Ã¼ber eine Abschaffung des schottischen Parlaments gesprochen, sagte Swinney vor AnhÃ¤ngern in Edinburgh. "Es ist entscheidend, dass wir uns in Schottland zusammenschlieÃŸen, um sicherzustellen, dass unser Parlament vollstÃ¤ndig gegen Farage gefeit ist", betonte er. "Das bedeutet, dass wir noch vor 2029 die Befugnis haben mÃ¼ssen, selbst Ã¼ber unsere verfassungsmÃ¤ÃŸige Zukunft zu entscheiden, ohne dass Farage uns daran hindern kann."
Swinneys Schottische Nationalpartei (SNP), die seit 19 Jahren in Schottland regiert, war bei der Wahl am Donnerstag stÃ¤rkste Kraft geworden. Mit ihren 58 von insgesamt 129 Sitzen hat sie aber keine absolute Mehrheit. Reform UK und die in London regierende Labour-Partei kamen auf jeweils 17 Sitze. Vor der Wahl hatte Swinney fÃ¼r den Fall einer absoluten Mehrheit seiner Partei ein neues Referendum 2028 in Aussicht gestellt. 2029 werden die nÃ¤chsten Parlamentswahlen in GroÃŸbritannien erwartet.Â
Ein von der SNP in London durchgesetztes schottisches Referendum fÃ¼r eine UnabhÃ¤ngigkeit von GroÃŸbritannien war im Jahr 2014 mit 45 zu 55 Prozent gescheitert.
Politik
Nach Regionalwahlen: Schottlands Regierungschef bekrÃ¤ftigt Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit
- AFP - 9. Mai 2026, 19:14 Uhr
Nach dem Debakel der regierenden Labour-Partei bei den Regionalwahlen in GroÃŸbritannien hat der schottische Regierungschef Swinney seine Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¼r seinen Landesteil erneuert.
Nach dem Debakel der Labour-Partei bei den Regionalwahlen in GroÃŸbritannien hat der schottische Regierungschef John Swinney seine Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¼r seinen Landesteil erneuert. "Nigel Farage galoppiert nun Richtung Downing Street", sagte Swinney am Samstag mit Blick auf den Chef der rechtspopulistischen Partei Reform UK. Die Aussicht auf eine Regierung unter FÃ¼hrung der Reform UK sei sehr wahrscheinlich. "Wir mÃ¼ssen als unabhÃ¤ngiges Land davor geschÃ¼tzt sein, von der Wahl einer Farage-Regierung betroffen und beeinflusst zu werden."
Weitere Meldungen
Bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens acht Menschen getÃ¶tet worden. Unter den OpfernMehr
Bei den geplanten Neubauten fÃ¼r den Bundestag soll eines der Bauprojekte zu Sparzwecken gÃ¤nzlich gestoppt werden. Die Bundestagsverwaltung bestÃ¤tigte am Samstag einen BerichtMehr
Der BÃ¼rgerschaftsabgeordnete Falk Wagner bleibt Landesvorsitzender der SPD in Bremen. Ein Parteitag bestÃ¤tigte den 36-JÃ¤hrigen am Samstag in der Hansestadt mit gut 92 ProzentMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) und BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) wollen ein Neubauprojekt des Bundestags stoppenMehr
TÃ¼bingen (dts Nachrichtenagentur) - Curevac-GrÃ¼nder Ingmar Hoerr erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Biontech. Die Ãœbernahme von Curevac durch Biontech sei aus seiner Sicht mitMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - MineraldÃ¼nger fÃ¼r HobbygÃ¤rtner dÃ¼rfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef desMehr