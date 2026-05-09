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UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet

  • AFP - 9. Mai 2026, 18:51 Uhr
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Archivfoto von Flugzeugen der Airline Frontier in Denver
Bild: AFP

Auf dem Flughafen von Denver ist ein Mensch auf dem Rollfeld von einem Flugzeug erfasst und getÃ¶tet worden. Ein FuÃŸgÃ¤nger sei Ã¼ber einen Zaun geklettert und auf der Startbahn von einer Passagiermaschine erfasst worden, teilte der US-Flughafen mit.

Auf dem Flughafen von Denver ist ein Mensch auf dem Rollfeld von einem Flugzeug erfasst und getÃ¶tet worden. Ein FuÃŸgÃ¤nger sei am Freitagabend (Ortszeit) Ã¼ber einen Zaun geklettert und auf der Startbahn von einer Passagiermaschine erfasst worden, teilte der Flughafen im US-Bundesstaat Texas am Samstag mit. Seine IdentitÃ¤t sei noch ungeklÃ¤rt. Es handele sich aber offenbar nicht um einen Mitarbeiter des Flughafens. Das Opfer sei "zumindest teilweise" in eines der Triebwerke des Airbus A321 gesaugt worden, berichtete der Sender ABC News.

Das Triebwerk geriet in Brand und der Start des Flugzeugs wurde abgebrochen. Die Passagiere wurden Ã¼ber Notrutschen in Sicherheit gebracht. ZwÃ¶lf FluggÃ¤ste wurde dabei leicht verletzt. Der Triebwerksbrand sei schnell gelÃ¶scht worden, teilte die Feuerwehr mit.Â 

Nach Angaben der Fluggesellschaft Frontier hÃ¤tte der Airbus A321 mit 224 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord in die WestkÃ¼stenmetropole Los Angeles fliegen sollen. "Wir sind zutiefst traurig Ã¼ber den Vorfall", teilte die Airline mit.

US-Verkehrsminister Sean Duffy erklÃ¤rte, es seien Ermittlungen zu dem UnglÃ¼ck eingeleitet worden. Der "Eindringling" sei "beim Start mit hoher Geschwindigkeit" von dem Flugzeug erfasst worden, schrieb er im Onlinedienst X. "Niemand sollte jemals unbefugt einen Flughafen betreten", fÃ¼gte Duffy hinzu.Â 

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