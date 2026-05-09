Politik

Libanon: Acht Tote bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Landes

  • AFP - 9. Mai 2026, 18:12 Uhr
Bild vergrößern: Libanon: Acht Tote bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Landes
Angriff auf Autobahn sÃ¼dlich von Beirut
Bild: AFP

Bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens acht Menschen getÃ¶tet worden. Bei Angriffen der Hisbollah-Miliz auf israelischen Soldaten wurden derweil nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt.

Bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens acht Menschen getÃ¶tet worden. Unter den Opfern sei ein MÃ¤dchen, teilte das Ministerium mit. Bei Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf israelische Soldaten wurden nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird.Â 

Bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Saksakije wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sieben Menschen getÃ¶tet, unter ihnen ein MÃ¤dchen. 15 Menschen, darunter drei Kinder, seien zudem verletzt worden.Â 

Bei einem Angriff in der Stadt Nabatije wurde nach Ministeriumsangaben zudem ein Mann getÃ¶tet. Die zwÃ¶lfjÃ¤hrige Tochter des syrischen StaatsbÃ¼rgers sei schwer verletzt worden und mÃ¼sse sich einer Notoperation unterziehen.

Die israelische Armee hatte am Samstagmorgen ungeachtet der Waffenruhe mit dem Libanon die Bewohner von neun DÃ¶rfern im SÃ¼den des Libanon aufgefordert, sich zum Schutz vor geplanten MilitÃ¤rangriffen in Sicherheit zu bringen. "Angesichts des VerstoÃŸes der terroristischen Hisbollah gegen die Waffenruhe-Vereinbarung" sei die israelische Armee gezwungen, "kraftvoll" gegen die Hisbollah vorzugehen, teilte der arabischsprachige israelische Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X mit.Â 

Libanesischen Staatsmedien berichteten anschlieÃŸend von Angriffen auf mehrere Ziele im SÃ¼den des Landes sowie auf eine Autobahn sÃ¼dlich der Hauptstadt Beirut.

Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklÃ¤rte, sie habe als Reaktion auf die anhaltenden israelischen Angriffe Soldaten im Norden Israels mit einer Drohne angegriffen. Zudem nahm die Miliz nach eigenen Angaben israelische Soldaten ins Visier, die im SÃ¼dlibanon im Einsatz sind. Das israelische MilitÃ¤r erklÃ¤rte, bei einem der Angriffe seien in Israel drei Reservisten verletzt worden, einer von ihnen schwer.Â 

Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, sie habe in den vergangenen 24 Stunden mehr als 85 Infrastruktur-Einrichtungen der Hisbollah "aus der Luft und vom Boden aus" getroffen. Darunter seien Waffenlager, Abschussvorrichtungen und Bauten gewesen, die von der Hisbollah genutzt worden seien, um "terroristische AktivitÃ¤ten gegen israelische Zivilisten und Soldaten voranzutreiben".Â 

Seit dem 17. April gilt eine Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon. Dessen ungeachtet setzten Israel und die Hisbollah ihre gegenseitigen Angriffe fort. Beide Seiten werfen einander VerstÃ¶ÃŸe gegen das Waffenruhe-Abkommen vor. Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkteÂ Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel.

Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt sowohl die Waffenruhe als auch die direkten GesprÃ¤che zwischen den NachbarlÃ¤ndern ab. Die schiitische Miliz verÃ¼bte seit Beginn der Waffenruhe nach eigenen Angaben mehrere Angriffe auf israelische StreitkrÃ¤fte im SÃ¼den des Libanon sowie Angriffe auf Nordisrael.

Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die von Teheran finanzierte Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach Regionalwahlen: Schottlands Regierungschef bekrÃ¤ftigt Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit
    Nach Regionalwahlen: Schottlands Regierungschef bekrÃ¤ftigt Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit

    Nach dem Debakel der Labour-Partei bei den Regionalwahlen in GroÃŸbritannien hat der schottische Regierungschef John Swinney seine Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¼r seinen

    Mehr
    Bauprojekt des Bundestags soll zu Sparzwecken gestoppt werden
    Bauprojekt des Bundestags soll zu Sparzwecken gestoppt werden

    Bei den geplanten Neubauten fÃ¼r den Bundestag soll eines der Bauprojekte zu Sparzwecken gÃ¤nzlich gestoppt werden. Die Bundestagsverwaltung bestÃ¤tigte am Samstag einen Bericht

    Mehr
    BÃ¼rgerschaftsabgeordneter Wagner bleibt SPD-Landeschef in Bremen
    BÃ¼rgerschaftsabgeordneter Wagner bleibt SPD-Landeschef in Bremen

    Der BÃ¼rgerschaftsabgeordnete Falk Wagner bleibt Landesvorsitzender der SPD in Bremen. Ein Parteitag bestÃ¤tigte den 36-JÃ¤hrigen am Samstag in der Hansestadt mit gut 92 Prozent

    Mehr
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Putin: Ukraine-Krieg
    Putin: Ukraine-Krieg "neigt sich dem Ende zu"
    1. Bundesliga: Bayern siegen knapp in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Bayern siegen knapp in Wolfsburg
    Hantavirus: GroÃŸbritannien will Schiffspassagiere in Ex-Covid-Krankenhaus bringen
    Hantavirus: GroÃŸbritannien will Schiffspassagiere in Ex-Covid-Krankenhaus bringen
    Verdi plant auch nÃ¤chste Woche Streik bei der Telekom
    Verdi plant auch nÃ¤chste Woche Streik bei der Telekom
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet
    1. Bundesliga: Leipzig sichert Champions-League-Ticket
    1. Bundesliga: Leipzig sichert Champions-League-Ticket

    Top Meldungen

    KlÃ¶ckner und Nouripour wollen Bundestags-Neubau stoppen
    KlÃ¶ckner und Nouripour wollen Bundestags-Neubau stoppen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) und BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) wollen ein Neubauprojekt des Bundestags stoppen

    Mehr
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor

    TÃ¼bingen (dts Nachrichtenagentur) - Curevac-GrÃ¼nder Ingmar Hoerr erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Biontech. Die Ãœbernahme von Curevac durch Biontech sei aus seiner Sicht mit

    Mehr
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - MineraldÃ¼nger fÃ¼r HobbygÃ¤rtner dÃ¼rfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts