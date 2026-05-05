Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Zwei Erkrankte werden in die Niederlande ausgeflogen

Nach einem Hantavirus-Ausbruch auf einem niederlÃ¤ndischen Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde werden die zwei erkrankten Menschen an Bord sowie eine weitere Person in die Niederlande ausgeflogen. Die medizinische Evakuierung der zwei Erkrankten, die eine Notfallversorgung benÃ¶tigen, erfolge mit zwei speziellen Flugzeugen, die sich derzeit auf dem Weg nach Kap Verde befinden, teilte der niederlÃ¤ndische Kreuzfahrtveranstalter Oceanwide Expeditions am Dienstag im Onlinedienst X mit.Â
Von dort wÃ¼rden die Patienten dann in die Niederlande geflogen, hieÃŸ es weiter. Zudem werde eine Person evakuiert, die in Kontakt mit der am 2. Mai verstorbenen deutschen Passagierin gestanden habe, erklÃ¤rte Oceanwide Expeditions weiter. Ein genauer Zeitplan fÃ¼r die geplante Evakuierung liege noch nicht vor.
Wenn die drei Betroffenen das Schiff verlassen haben, werde die "Honduis" dann Kurs auf die Kanaren - entweder Teneriffa oder Gran Canaria - nehmen, erklÃ¤rte der Veranstalter. Â
Das Kreuzfahrtschiff mit rund 150 Menschen an Bord liegt seit Sonntag vor Kap Verde im Atlantik vor Anker, nachdem zuvor das Virus an Bord festgestellt worden war. Dei BehÃ¶rden des afrikanischen Inselstaates lassen die Passagiere nicht an Land. Drei Menschen, darunter eine Deutsche, starben bisher an den Folgen.Â
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einer Ãœbertragung von Mensch zu Mensch aus. Der erste auf dem Schiff erkrankte Passagier habe sich vermutlich schon vor Beginn der Reise infiziert, sagte WHO-Epidemiespezialistin Maria Van Kerkhove.
Die Kreuzfahrt hatte in Ushuaia in Argentinien begonnen. Die dortige EpidemiebehÃ¶rde sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei "hÃ¶chst unwahrscheinlich", dass das Virus seinen Ursprung vor Ort haben. Um dies zu vermuten, mÃ¼sste in der Provinz ein Hantavirus-Fall nachgewiesen worden sein, "und das war nicht der Fall", sagte der Chef der Gesundheits- und EpidemiebehÃ¶rde der Region, Juan Petrina.
Ein erster Passagier aus den Niederlanden war nach Angaben von Oceanwide Expeditions am 11. April an Bord gestorben. Seine Frau ging am 24. April auf der Insel St. Helena im SÃ¼datlantik von Bord, um den Leichnam ihres Mannes nach Hause zu begleiten.Â
Einen Tag spÃ¤ter flog die laut WHO ebenfalls an Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung leidende Witwe jedoch nach Johannesburg. Noch wÃ¤hrend des Fluges habe sich ihr Zustand deutlich verschlechtert, die Frau starb einen Tag spÃ¤ter in Johannesburg im Krankenhaus.Â
Die WHO erklÃ¤rte am Dienstag, sie habe mit der Kontaktverfolgung der 82 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder begonnen, die mit der Frau in dem Flugzeug waren.
Eine deutsche Passagierin, die am 28. April Fieber bekam, erkrankte spÃ¤ter an einer LungenentzÃ¼ndung und starb am 2. Mai. Ihr Leichnam befand sich am Dienstag weiterhin auf dem Schiff.
Gesundheit
Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Zwei Erkrankte werden in die Niederlande ausgeflogen
- AFP - 5. Mai 2026, 21:25 Uhr
Nach einem Hantavirus-Ausbruch auf einem niederlÃ¤ndischen Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde werden die zwei erkrankten Menschen an Bord sowie eine weitere Person in die Niederlande ausgeflogen.
Nach einem Hantavirus-Ausbruch auf einem niederlÃ¤ndischen Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde werden die zwei erkrankten Menschen an Bord sowie eine weitere Person in die Niederlande ausgeflogen. Die medizinische Evakuierung der zwei Erkrankten, die eine Notfallversorgung benÃ¶tigen, erfolge mit zwei speziellen Flugzeugen, die sich derzeit auf dem Weg nach Kap Verde befinden, teilte der niederlÃ¤ndische Kreuzfahrtveranstalter Oceanwide Expeditions am Dienstag im Onlinedienst X mit.Â
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