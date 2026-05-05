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Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger war bis Ende April in Psychiatrie

  • AFP - 5. Mai 2026, 15:50 Uhr
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Polizisten bei Spurensuche
Bild: AFP

Der mutmaÃŸliche Amokfahrer von Leipzig ist bereits vor der Tat polizeibekannt gewesen und hat sich bis Ende April freiwillig in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgehalten.

Der mutmaÃŸliche Amokfahrer von Leipzig ist bereits vor der Tat polizeibekannt gewesen und hat sich bis Ende April freiwillig in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgehalten. Wie das sÃ¤chsische Sozialministerium am Dienstag in Dresden mitteilte, lagen "keine medizinischen GrÃ¼nde vor", den Patienten am Verlassen der Klinik zu hindern. Nach der Amokfahrt mit zwei Toten am Montag schwebte keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, trat der TatverdÃ¤chtige "im Jahr 2026 bereits polizeilich wegen Bedrohung sowie ehrverletzender Delikte im sozialen Umfeld in Erscheinung". In diesem Zusammenhang habe es am 17. April einen Polizeieinsatz aufgrund eines Anrufs des 33-JÃ¤hrigen gegeben, in dessen Folge der Mann wegen seines psychischen Zustands und mit seiner Zustimmung in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen worden und dort bis zum Mittwoch vergangener Woche behandelt worden sei.

Das Bundeszentralregister weist nach Angaben der Ermittler fÃ¼r den Beschuldigten "keine Eintragungen" auf. In das Register werden strafgerichtliche Verurteilungen durch deutsche Gerichte, bestimmte Entscheidungen von VerwaltungsbehÃ¶rden oder auch Vermerke Ã¼ber SchuldunfÃ¤higkeit eingetragen. "Sonstige Ermittlungs- und Strafverfahren sind gegen den Beschuldigten bei der Staatsanwaltschaft derzeit nicht anhÃ¤ngig", erklÃ¤rten Polizei und JustizbehÃ¶rde weiter.

Zuvor hatte bereits das Sozialministerium bestÃ¤tigt, dass sich der 33-JÃ¤hrigeÂ bis Ende April freiwillig in der Psychiatrie aufgehalten und diese dann auf eigenen Wunsch verlassen habe. Es "lagen keine medizinischen GrÃ¼nde vor, den Patienten, der sich freiwillig in der Klinik aufhielt, am Verlassen der Klinik zu hindern und damit gegen seinen Willen festzuhalten", hieÃŸ es.

Der in Leipzig wohnhafte Mann war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine belebte FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten nun erstmals eine genauere Zahl der Verletzten mit. Danach wurden sechs weitere Menschen im Alter von 21 bis 87 Jahren verletzt, zwei davon schwer - ein 75 Jahre alter Mann und eine 84 Jahre alte Frau. AuÃŸerdem seien mehr als 80 Menschen aufgrund der EindrÃ¼cke des Erlebten betreut worden. Nach Angaben von Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Burkhard Jung (SPD) schwebte keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr.

Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter, der direkt nach der Amokfahrt festgenommen wurde, sollte am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgefÃ¼hrt werden. Gegen ihn wird wegen zweifachen Mordes und mehrfachen Mordversuchs ermittelt. Das Motiv war weiter unklar. Den Ermittlern zufolge gab es zunÃ¤chst keine Hinweise auf ein etwaiges politisches oder religiÃ¶ses Motiv des in Leipzig lebenden VerdÃ¤chtigen. Die BehÃ¶rden gingen von einer Amoktat aus.

Durch die Tat wurden SchutzmaÃŸnahmen in den StÃ¤dten einmal mehr zum Thema. Als erste MaÃŸnahme kÃ¼ndigte Jung an, am Mittwoch die Einfahrt zu der FuÃŸgÃ¤ngerzone, durch die der TÃ¤ter mit seinem Auto gerast war, durch massive Elemente abzuriegeln. An anderen Stellen ist die EinkaufsstraÃŸe durch absenkbare Poller gesichert.

Jung sagte, die BehÃ¶rden wÃ¼rden sich das Zufahrtskonzept fÃ¼r die Innenstadt "sehr genau" anschauen und prÃ¼fen, wo der Schutz verbessert werden kÃ¶nnte. "Klar ist aber auch: Wir kÃ¶nnen die InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen", erklÃ¤rte der OberbÃ¼rgermeister, der auch PrÃ¤sident des Deutschen StÃ¤dtetags ist. Es gehe darum, LebensqualitÃ¤t fÃ¼r die Menschen zu erhalten und auch Wege fÃ¼r RettungskrÃ¤fte und Lieferverkehr freizuhalten.

An zahlreichen Orten in der Leipziger Innenstadt legten am Dienstag Menschen Blumen und Kerzen ab. Auch Jung gedachte auf dem Augustusplatz mit einem Kranz der Opfer der Amoktat. Zahlreiche Menschen nahmen an einer Gedenkandacht der UniversitÃ¤t Leipzig teil. Im Rathaus lag zudem ein Kondolenzbuch aus. Die Flaggen vor dem Neuen Leipziger Rathaus und auf Anordnung der Landesregierung auch an allen BehÃ¶rdengebÃ¤uden in Sachsen wehten auf Halbmast.

FÃ¼r Dienstag um 17.00 Uhr luden die christlichen Kirchen zu einer Ã¶kumenischen Andacht in die Nikolaikirche ein, die nahe der betroffenen FuÃŸgÃ¤ngerzone liegt. Dazu wurde auch Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) erwartet. Zuvor wollte sich Kretschmer am Tatort Ã¼ber die Ermittlungen informieren. Auf Antrag der Landesregierung wird sich der Innenausschuss des Landtags am Freitag in einer Sondersitzung mit der Amokfahrt in Leipzig befassen.

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