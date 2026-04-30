Charles III. und Camilla beenden US-Besuch mit Kranzniederlegung

Charles III. und Camilla bei der Kranzniederlegung

Am letzten Tag des viertÃ¤gigen Staatsbesuchs in den USA haben der britische KÃ¶nig Charles III. und seine Ehefrau Camilla an einer Kranzniederlegung auf dem Nationalfriedhof in Arlington nahe Washington teilgenommen.

Am letzten Tag des viertÃ¤gigen Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten haben der britische KÃ¶nig Charles III. und seine Ehefrau Camilla an einer Kranzniederlegung fÃ¼r getÃ¶tete US-Soldaten auf dem Nationalfriedhof in Arlington nahe Washington teilgenommen. Im Anschluss an die Zeremonie am Grab des unbekannten Soldaten besuchte das kÃ¶nigliche Paar am Donnerstag eine MilitÃ¤r-Ausstellung.Â



Zuvor hatten sich US-PrÃ¤sident Donald Trump und seine Ehefrau Melania offiziell von den beiden verabschiedet. Bei der Ankunft des kÃ¶niglichen Paares vor dem WeiÃŸen Haus sagte Trump: "Er ist ein groÃŸartiger KÃ¶nig - meiner Meinung nach der grÃ¶ÃŸte". Bei der Abfahrt Minuten spÃ¤ter fÃ¼gte Trump hinzu: "Das sind tolle Leute. Wir brauchen mehr solche Leute in unserem Land."



HÃ¶hepunkt der Reise war Charles' Rede vor dem US-Kongress am Dienstag gewesen. Die Ansprache wurde von den Abgeordneten mit stehenden Ovationen gefeiert, obwohl der britische KÃ¶nig zahlreiche heikle Themen ansprach, wie den Kampf gegen den Klimawandel, die UnterstÃ¼tzung der Ukraine und die Bedeutung der Nato.Â



Am Mittwoch besuchten die Royals die GedenkstÃ¤tte fÃ¼r die Opfer der AnschlÃ¤ge vom 11. September 2001 in New York. AnschlieÃŸend verschaffte sich Charles einen Eindruck von einem nachhaltigen Landwirtschaftsprojekt in Harlem. Camilla wiederum wollte in einer New Yorker Bibliothek den 100. Geburtstag der Kinderbuchfigur Pu der BÃ¤r feiern.Â



Als letzte Stationen standen am Donnerstag der Besuch einer Zeremonie zum 250. Jahrestag der UnabhÃ¤ngigkeit von GroÃŸbritannien und ein Treffen mit Ureinwohnern in einem Nationalpark auf dem Programm. AnschlieÃŸend wollten Charles und Camilla ins britische Ãœberseegebiet Bermuda im Atlantik weiterreisen.