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Indischer MilliardÃ¤rssohn bietet Pablo Escobars Flusspferden neues Zuhause

  • AFP - 28. April 2026, 12:22 Uhr
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Escobars Flusspferde haben sich zu einer Plage entwickelt
Bild: AFP

In Kolumbien wird schon seit langem diskutiert, was mit den Flusspferden des berÃ¼chtigten Drogenbarons Pablo Escobar zu tun ist. Nun hat der Sohn eines indischen MilliardÃ¤rs den riesigen Tieren ein neues Zuhause angeboten.

In Kolumbien wird schon seit langem diskutiert, was mit den Flusspferden des berÃ¼chtigten Drogenbarons Pablo Escobar geschehen soll. Nun hat der Sohn eines indischen MilliardÃ¤rs den riesigen Tieren ein neues Zuhause angeboten. Anant Ambani, Sohn von Mukesh Ambani, Chef der Konzerngruppe Reliance Industries, erklÃ¤rte am Dienstag, er habe bei der kolumbianischen Regierung offiziell beantragt, die Entscheidung zur TÃ¶tung der Flusspferde nicht umzusetzen und ihm eine "sichere, wissenschaftlich begleitete Umsiedlung der Tiere" zu gestatten.

Auf diese Weise sollen 80 Flusspferde in seinem Vantara-Tierpark ein "dauerhaftes Zuhause" finden, erklÃ¤rte der Unternehmer-Sohn. Der Zoo im westindischen Bundesstaat Gujarat bezeichnet sich als "eines der weltgrÃ¶ÃŸten Wildtier-Rettungs-, -Pflege und Schutzzentren".Â 

Dort leben nach Angaben der indischen Zoo-BehÃ¶rde bereits hunderte Elefanten, 200 LÃ¶wen, 160 Tiger, 250 Leoparden, 900 Krokodile sowie 50 BÃ¤ren. Experten haben wiederholt kritisiert, der Vantara-Park beherberge zu viele Tiere, darunter Exemplare von bedrohten oder seltenen Arten.

Der mÃ¤chtige und schwerreiche Drogenbaron Escobar hatte vor Jahrzehnten aus Afrika die in SÃ¼damerika nicht heimischen Flusspferde fÃ¼r seinen Privat-Zoo nach Kolumbien importiert. Nachdem der GrÃ¼nder des berÃ¼chtigten MedellÃ­n-Kartells 1993 von SicherheitskrÃ¤ften erschossen worden war, breiteten sich seine Flusspferde und deren Nachfahren unkontrolliert entlang des Magdalena-Flusses aus.Â 

Die Pflanzen fressenden, aber Ã¤uÃŸerst wehrhaften Tiere entwickelten sich zu einer Plage: Sie griffen wiederholt Fischer an, so dass Rufe laut wurden, die riesigen Tiere abzuschieÃŸen.

In einem ausfÃ¼hrlichen Rettungsplan legt Ambani dar, die Flusspferde sollten mithilfe von TierÃ¤rzten gefangen werden und im Vantara-Tierpark unter Bedingungen gehalten werden, die ihrem natÃ¼rlichen Lebensraum entsprechen.

"Diese 80 Flusspferde haben es sich nicht ausgesucht, wo sie zur Welt gekommen sind, noch haben sie die UmstÃ¤nde verschuldet, in denen sie sich jetzt befinden", erklÃ¤rte Ambani. "Sie sind lebendige, zu Empfindungen fÃ¤hige Wesen und wenn wir die MÃ¶glichkeit haben, sie durch eine sichere und humane LÃ¶sung zu retten, haben wir die Verantwortung, das zu versuchen." Zugleich sagte der MilliardÃ¤rssohn zu, eine Umsiedlung werde "vollstÃ¤ndig zu Kolumbiens Bedingungen" erfolgen.

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