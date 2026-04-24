Erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien in Kolumbien

Luftbild von Santa Marta

Im kolumbianischen Santa Marta beginnt am Freitag die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Kommenden Dienstag und Mittwoch kommen aus diesem Anlass Regierungsvertreter von gut 50 Staaten, darunter Deutschland, zusammen.

Im kolumbianischen KÃ¼stenort Santa Marta beginnt am Freitag die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Nach zunÃ¤chst viertÃ¤gigen Beratungen von Vertretern der Zivilgesellschaft tauschen sich dann am kommenden Dienstag und Mittwoch Regierungsvertreter von mehr als 50 LÃ¤ndern unter dem Eindruck der gegenwÃ¤rtigen Ã–lkrise aus. Konkret geht es darum, wie eine globale Transformation weg von den klimaschÃ¤dlichen EnergietrÃ¤gern Kohle, ErdÃ¶l und Erdgas gelingen kann.Â



Zu den Teilnehmerstaaten gehÃ¶ren Industrie-, Schwellen- und EntwicklungslÃ¤nder, von denen viele selbst Kohle, Ã–l oder Gas fÃ¶rdern. Die Bundesregierung wird von Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth vertreten. Die Konferenz-Ausrichter Kolumbien und Niederlande wollen Staaten miteinander vernetzen, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Die Initiative ist auch eine Reaktion auf die oftmals langwierigen und zÃ¤hen Verhandlungen auf UN-Ebene, bei denen die mehr als 190 Mitgliedstaaten einen Konsens finden mÃ¼ssen.