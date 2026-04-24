Im kolumbianischen KÃ¼stenort Santa Marta beginnt am Freitag die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Nach zunÃ¤chst viertÃ¤gigen Beratungen von Vertretern der Zivilgesellschaft tauschen sich dann am kommenden Dienstag und Mittwoch Regierungsvertreter von mehr als 50 LÃ¤ndern unter dem Eindruck der gegenwÃ¤rtigen Ã–lkrise aus. Konkret geht es darum, wie eine globale Transformation weg von den klimaschÃ¤dlichen EnergietrÃ¤gern Kohle, ErdÃ¶l und Erdgas gelingen kann.Â
Zu den Teilnehmerstaaten gehÃ¶ren Industrie-, Schwellen- und EntwicklungslÃ¤nder, von denen viele selbst Kohle, Ã–l oder Gas fÃ¶rdern. Die Bundesregierung wird von Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth vertreten. Die Konferenz-Ausrichter Kolumbien und Niederlande wollen Staaten miteinander vernetzen, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Die Initiative ist auch eine Reaktion auf die oftmals langwierigen und zÃ¤hen Verhandlungen auf UN-Ebene, bei denen die mehr als 190 Mitgliedstaaten einen Konsens finden mÃ¼ssen.
Politik
Erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien in Kolumbien
- AFP - 24. April 2026, 04:01 Uhr
Im kolumbianischen Santa Marta beginnt am Freitag die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Kommenden Dienstag und Mittwoch kommen aus diesem Anlass Regierungsvertreter von gut 50 Staaten, darunter Deutschland, zusammen.
Im kolumbianischen KÃ¼stenort Santa Marta beginnt am Freitag die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Nach zunÃ¤chst viertÃ¤gigen Beratungen von Vertretern der Zivilgesellschaft tauschen sich dann am kommenden Dienstag und Mittwoch Regierungsvertreter von mehr als 50 LÃ¤ndern unter dem Eindruck der gegenwÃ¤rtigen Ã–lkrise aus. Konkret geht es darum, wie eine globale Transformation weg von den klimaschÃ¤dlichen EnergietrÃ¤gern Kohle, ErdÃ¶l und Erdgas gelingen kann.Â
Weitere Meldungen
Der Bundestag entscheidet am Freitag (ab 09.00 Uhr) Ã¼ber die als Tankrabatt bekannte Senkung der MineralÃ¶lsteuer sowie Ã¼ber die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie. Die EnergiesteuerMehr
Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag in Zypern (gegen 13.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) mit Vertretern aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten Ã¼ber die Lage imMehr
Die USA haben nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump keine Eile, den Iran-Krieg zu beenden - im Gegensatz zu Teheran. "Ich habe alle Zeit der Welt", erklÃ¤rte Trump amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Abstimmung im Bundesrat hat der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, die geplante Senkung derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Beauftragte fÃ¼r die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, widerspricht imMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat das Steuerkonzept der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU)Mehr