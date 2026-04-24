Untersuchung: Unfall an New Yorker Flughafen durch Kommunikationsfehler verursacht

Der tÃ¶dliche Unfall am New Yorker Flughafen LaGuardia am 22. MÃ¤rz ist einem vorlÃ¤ufigen Untersuchungsbericht der US-VerkehrssicherheitsbehÃ¶rde NTSB zufolge durch mehrere Kommunikationsfehler und dem Fehlen geeigneter AusrÃ¼stung verursacht worden. Dem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Bericht zufolge bestand einer der gravierendsten Fehler darin, dass die Fluglotsen der Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs die Freigabe erteilten, die Startbahn zu kreuzen, wÃ¤hrend ein Flugzeug im Anflug war.
Auf dem Flughafen LaGuardia hatte am 22. MÃ¤rz kurz vor Mitternacht ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Canada auf der Landebahn ein Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr gerammt. Die beiden kanadischen Piloten kamen dabei ums Leben. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt, darunter die zwei Insassen des Einsatzfahrzeugs.
Ein Fluglotse hatte dem Protokoll des Towers zufolge den Fehler wenige Sekunden spÃ¤ter bemerkt und die Besatzung des Feuerwehrfahzeugs angewiesen: "Stop, stop, stop." Der NTSB-Untersuchungsbericht stellte jedoch fest, dass einer der beiden Insassen des Fahrzeugs "nicht wusste, an wen diese Anweisung gerichtet war". AnschlieÃŸend habe er gehÃ¶rt: "Truck eins, stop, stop, stop", und erkannt, dass die Aufforderung ihnen galt. Zu diesem Zeitpunkt sei das Fahrzeug jedoch bereits auf die Startbahn gefahren.
Ein weiterer Faktor bei dem Unfall sei das Fehlen eines Transponders in dem Feuerwehrfahrzeug gewesen. Ein an Bord befindlicher Transponder hÃ¤tte die Fluglotsen automatisch darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Flugzeug und das Fahrzeug mÃ¶glicherweise auf Kollisionskurs befanden, hieÃŸ es in dem Untersuchungsbericht. Da es kein solches GerÃ¤t gab, "war das System nicht in der Lage, die Flugspur des Flugzeugs mit der Spur von Truck eins zu korrelieren und sagte keinen mÃ¶glichen Konflikt mit dem landenden Flugzeug voraus", hieÃŸ es weiter.
Die vollstÃ¤ndige Untersuchung der NTSB lÃ¤uft noch, ein abschlieÃŸender Bericht steht noch aus. Die Untersuchung kann bis zu ein Jahr dauern.
Brennpunkte
Untersuchung: Unfall an New Yorker Flughafen durch Kommunikationsfehler verursacht
- AFP - 24. April 2026, 03:29 Uhr
Der tÃ¶dliche Unfall am New Yorker Flughafen LaGuardia am 22. MÃ¤rz ist einem vorlÃ¤ufigen Untersuchungsbericht der US-VerkehrssicherheitsbehÃ¶rde NTSB zufolge durch mehrere Kommunikationsfehler und dem Fehlen geeigneter AusrÃ¼stung verursacht worden.
Der tÃ¶dliche Unfall am New Yorker Flughafen LaGuardia am 22. MÃ¤rz ist einem vorlÃ¤ufigen Untersuchungsbericht der US-VerkehrssicherheitsbehÃ¶rde NTSB zufolge durch mehrere Kommunikationsfehler und dem Fehlen geeigneter AusrÃ¼stung verursacht worden. Dem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Bericht zufolge bestand einer der gravierendsten Fehler darin, dass die Fluglotsen der Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs die Freigabe erteilten, die Startbahn zu kreuzen, wÃ¤hrend ein Flugzeug im Anflug war.
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