Bei der Hauptuntersuchung werden laut TÃœV-Report 2026 am hÃ¤ufigsten defekte Scheinwerfer und Bremsbauteile beanstandet. SachverstÃ¤ndige werteten dafÃ¼r rund neuneinhalb Millionen Hauptuntersuchungen aus, wie der TÃœV-Verband am Montag in Berlin mitteilte. Die mit Abstand meisten MÃ¤ngel betreffen demnach das Abblendlicht. Auf den PlÃ¤tzen zwei bis vier der hÃ¤ufigsten MÃ¤ngel folgen verschlissene Bremsscheiben, BremsbelÃ¤ge und Bremsleitungen.
Auf Platz fÃ¼nf liegen gebrochene oder verschlissene Federn, auf Platz sechs mangelhafte Reifen. Weitere hÃ¤ufige Probleme betreffen Blinker oder Ã–lverlust. Insgesamt erhielten zwischen Juli 2024 und Ende Juni 2025 rund 21,5 Prozent der Fahrzeuge keine Plakette und mussten nachbessern.
Der TÃœV empfiehlt Fahrzeughaltern, ihre Autos vor der Hauptuntersuchung prÃ¼fen zu lassen. Besonders Bremsen, Federn und DÃ¤mpfer kÃ¶nnten die Sicherheit stark beeintrÃ¤chtigen. Bei Verdacht auf MÃ¤ngel sollten Fahrzeughalter eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
TÃœV-Report: Abblendlicht und Bremsen sind hÃ¤ufigste MÃ¤ngel bei Hauptuntersuchung
- AFP - 9. Februar 2026, 11:11 Uhr
