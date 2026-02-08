Japaner wÃ¤hlen neues Parlament - Sieg der Partei von Regierungschefin Takaichi erwartet

Verschneite Wahlplakate in Japan

In Japan haben die Menschen am Sonntag ein neues Parlament gewÃ¤hlt. Umfragen deuteten auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi bei dem vorgezogenen Urnengang hin. Die ersten Prognosen zum Wahlausgang wurden nach SchlieÃŸung der Wahllokale um 20.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) erwartet.Â Erschwert wurde die Abstimmung durch heftigen Schneefall in mehreren Regionen des Landes.



Die konservative MinisterprÃ¤sidentin hatte das Unterhaus in Tokio im Januar aufgelÃ¶st und damit den Weg fÃ¼r die Neuwahl bereitet. Den jÃ¼ngsten Erhebungen der Meinungsforschungsinstitute zufolge dÃ¼rfte die seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende LDP die absolute Mehrheit im 465 Sitze fassenden japanischen Unterhaus erreichen. MÃ¶glich ist demnach sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit von mindestens 310 Sitzen fÃ¼r die LDP und ihren rechten Koalitionspartner JIP.Â



Dies wÃ¤re das beste Ergebnis der Liberaldemokraten seit der Wahl im Jahr 2017. Damals war die LDP vom damaligen Regierungschef Shinzo Abe angefÃ¼hrt worden, Takaichis politischem Vorbild. Abe wurde 2022 bei einem Attentat ermordet.Â



Takaichi war im Oktober als erste Frau ins hÃ¶chste japanische Regierungsamt gewÃ¤hlt geworden.Â Die 64-jÃ¤hrige gehÃ¶rt dem rechten FlÃ¼gel der LPD an. Sie war in ihrer Jugend Schlagzeugerin in einer Heavy-Metal-Band, sie ist erklÃ¤rte Bewunderin der als "Eiserne Lady" bekannten langjÃ¤hrigen britischen Premierministerin Margaret Thatcher.



Takaichis Kabinett genieÃŸt in Umfragen Zustimmungswerte von rund 70 Prozent. Insbesondere bei jÃ¼ngeren WÃ¤hlern ist sie beliebt: Ihre Handtasche ist zu einer Art Kultobjekt geworden, ein Video, auf dem sie mit dem sÃ¼dkoreanischen PrÃ¤sidenten Lee Jae Myung nach einem Treffen zu K-Pop-KlÃ¤ngen Schlagzeug spielte, verbreitete sich rasant in Online-Netzwerk.



Im Abgeordnetenhaus hat Takaichis Regierungskoalition bislang jedoch nur eine knappe Mehrheit, was die Durchsetzung von Takaichis ehrgeizigen ReformplÃ¤nen erschwert.



FÃ¼r eine gewisse NervositÃ¤t auf den FinanzmÃ¤rkten sorgen die massiven staatlichen Ausgaben, die ihre Regierung auf den Weg gebracht hat. Mit einem Konjunkturpaket im Umfang von umgerechnet rund 117 Milliarden Euro soll die japanische Wirtschaft angekurbelt werden. Dabei liegt die Schuldenquote in Japan nach Angaben des Internationalen WÃ¤hrungsfonds bei weit Ã¼ber dem Doppelten der jÃ¤hrlichen Wirtschaftsleistung.



AuÃŸenpolitisch tritt Takaichi offensiv gegenÃ¼ber China auf - und zeigt groÃŸe NÃ¤he zu den USA. Kurz nach ihrem Amtsantritt sagte Takaichi, eine militÃ¤rische Eskalation des Taiwan-Konflikts etwa durch den Einsatz chinesischer Kriegsschiffe kÃ¶nne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. FÃ¼r diesen Fall schloss sie einen MilitÃ¤reinsatz nicht aus, was fÃ¼r heftige Reaktionen in Peking sorgte.



Die Parlamentswahl fand erstmals seit Jahrzehnten im Februar statt. Der Gang zum Wahllokal wurde vielen Menschen am SonntagÂ in weiten Teilen Japans durch heftigen Schneefall erschwert - unter anderem auch in der Hauptstadt Tokio und in Gegenden, in denen es nur selten schneit. "Ich wÃ¼nschte, diese Wahl fÃ¤nde in einer schneefreien Jahreszeit statt", sagte ein Ã¤lterer WÃ¤hler dem Sender NHK im nordjapanischen Aomori.



Auch eine WÃ¤hlerin in Tokio wollte dem Schneefall trotzen. "Ich finde es wichtig, hinzugehen, damit wir uns auch angemessen an der Politik beteiligen kÃ¶nnen", sagte die 50-JÃ¤hrige. "Selbst wenn es noch mehr schneit als jetzt, habe ich vor hinzugehen."