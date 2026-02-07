Lotto am Samstag (07.02.2026)

Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

.

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 11, 20, 25, 28, 49, die Superzahl ist die 7. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 1565925. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 511858 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.



Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.



Im Jackpot liegen in dieser Woche neun Millionen Euro.

