Weniger Lebensmittelkontrollen wegen Personalmangels

FrÃ¼chte auf einem Obststand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland fehlen mehr als 1.500 Lebensmittelkontrolleure.



Nach Angaben des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands (BVLK) gibt es deshalb weit weniger behÃ¶rdliche Kontrollen als vorgeschrieben. "Aktuell schaffen wir gerade mal die HÃ¤lfte der Plankontrollen", sagte Maik Maschke, Bundesvorsitzender des BVLK, der "Welt am Sonntag". "Wir kÃ¶nnen uns daher nur noch auf ÃœberprÃ¼fungen in Bereichen mit besonders hohem Risiko konzentrieren."



Derzeit gibt es bundesweit rund 2.500 Lebensmittelkontrolleure bei etwa 430 kommunalen ÃœberwachungsbehÃ¶rden. Sie prÃ¼fen unter anderem Hygiene, Produkte, Lagerbedingungen, Kennzeichnungen und RÃ¼ckverfolgbarkeitssysteme bei Lebensmittelherstellern, aber auch in Handwerksbetrieben wie BÃ¤ckereien und Metzgereien, im Einzelhandel, auf WochenmÃ¤rkten, in der Gastronomie und in Kantinen.



Der BVLK fordert eine bessere personelle Ausstattung, aber auch technische Ressourcen, um die BehÃ¶rden besser zu vernetzen. Als GrÃ¼nde fÃ¼r den Personalmangel nannte Verbandschef Maschke neben dem allgemeinen FachkrÃ¤ftemangel auch eine schlechte Bezahlung und die SparzwÃ¤nge der Kommunen. "Ich weiÃŸ von FÃ¤llen, in denen Lebensmittelkontrolleure zwar ausgebildet, aufgrund knapper Kassen vor Ort aber nicht in den aktiven Dienst Ã¼bernommen werden", sagte Maschke.



Die bisherige Reaktion der Politik war anstelle von Personalaufbau eine Reduzierung der Regelkontrollen. Vorgeschrieben seien seit der letzten Reform der Rahmenvorschriften 40 Prozent weniger Kontrollen. Aber selbst diese Vorgaben wÃ¼rden vielerorts nicht erreicht.

