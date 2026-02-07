Hagel warnt Union: "Leute nicht vor den Kopf stoÃŸen"

Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg am 8. MÃ¤rz warnt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel seine Partei, weiter unbedachte Debatten zu fÃ¼hren.



Hagel sagte der "Rheinischen Post" (Samstag), VorschlÃ¤ge wie die zur Begrenzung der Teilzeit oder der Privatisierung der Zahnarztkosten seien "vÃ¶lliger Quatsch". Er halte nichts davon, "durch solche unbedachten Ã„uÃŸerungen die Leute vor den Kopf zu stoÃŸen", ergÃ¤nzte Hagel. "Das ist kontraproduktiv, auch weil es die Bereitschaft, echte Reformen anzugehen, untergrÃ¤bt."



Der CDU-Spitzenkandidat weiter: "Wir Christdemokraten sind die Partei mit der grÃ¶ÃŸten Wirtschaftskompetenz, aber die VorschlÃ¤ge der Mittelstandsunion oder des Wirtschaftsrates sind kein konstruktiver Beitrag." DarÃ¼ber hinaus sei die Union auch "die Partei fÃ¼r Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte Hagel.

