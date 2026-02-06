Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (06.02.2026)

Spielschein fÃ¼r Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 8, 14, 38, 41, 48, die beiden "Eurozahlen" sind die 1 und 11. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.



Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.



Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 LÃ¤nder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fÃ¼nf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten "Eurozahlen".

