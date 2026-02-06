GrÃ¼ne Richtungsdebatte: Jetzt mischt sich Trittin ein

JÃ¼rgen Trittin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesumweltminister JÃ¼rgen Trittin (GrÃ¼ne) rÃ¤t seiner Partei auf der Suche nach neuer StÃ¤rke zu Geduld und Konzentration auf ihren Markenkern.



"Ein Wechsel aus der Regierung in die Opposition braucht Zeit. Das haben wir auch 2005 erfahren - und dann 2009 das damals beste Ergebnis in der Geschichte der GrÃ¼nen erzielt", sagte Trittin der "Welt" (Samstagausgabe) mit Blick auf das erste Oppositionsjahr seiner Partei nach der verlorenen Bundestagswahl.



"GrÃ¼ne mÃ¼ssen sich auf ihren Markenkern konzentrieren. Sie stehen fÃ¼r soziale und Ã¶kologische Erneuerung. Die Weltlage spielt ihnen dabei in die Karten. Deutschland muss sich aus der AbhÃ¤ngigkeit von Putins Ã–l und Gas befreien, ohne vom Gas der USA abhÃ¤ngig zu werden. Nach Trumps Kampfansage an Europa in der Nationalen Sicherheitsstrategie muss die EU militÃ¤risch wie energiepolitisch souverÃ¤ner werden. FÃ¼r beides stehen glaubwÃ¼rdig nur die GrÃ¼nen", so Trittin.



Die Vorsitzende der GrÃ¼nen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, sieht in mehr BÃ¼rgernÃ¤he einen SchlÃ¼ssel zu kÃ¼nftigen Wahlerfolgen. "Pragmatisch, verlÃ¤sslich und nah am Leben der Menschen", mÃ¼sse sich ihre Partei positionieren. Angesichts der handfesten Wirtschaftskrise mÃ¼sse die Partei "den Menschen das GefÃ¼hl zurÃ¼ckgeben, dass Politik auf ihrer Seite steht und Probleme ernsthaft angeht".



Mittel zum Zweck ist fÃ¼r Schulze unter anderem ein Imagewandel, dem sich zumindest die bayrischen GrÃ¼nen aus ihrer Sicht bereits unterzogen haben. "Mehr vom guten Leben statt Verzicht. Mehr davon, was wir alle tÃ¤glich brauchen. Mehr Wachstum dort, wo es wirklich wichtig ist. Das ist mir wichtig, das ist uns wichtig", sagte Schulze.



Auch Niedersachsens grÃ¼ne Kultusministerin Julia Hamburg kÃ¼ndigte an, dass ihre Partei sich mehr als bisher auch um andere Milieus kÃ¼mmern wolle als die eigene Kernklientel. Bei einer "ZuhÃ¶rkampagne" ihres Landesverbandes wolle die Partei "sehr gezielt an die Orte gehen, an denen wir bisher nicht so intensiv wahrgenommen wurden; zu Industriebetrieben wie den groÃŸen Stahlwerken hier in Niedersachsen, aber auch in die Regionen, in denen wir bisher nicht besonders stark vertreten sind."

