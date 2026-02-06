Abgetrennte HÃ¤nde auf A45: LebensgefÃ¤hrte von getÃ¶teter Frau in Untersuchungshaft

Im Fall der auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen gefundenen abgetrennten HÃ¤nde einer getÃ¶teten 32-JÃ¤hrigen ist der verdÃ¤chtige LebensgefÃ¤hrte in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den 41-JÃ¤hrigen besteht der dringende Verdacht des Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn am Freitag mitteilten. Zuvor war der Mann aus Ã„thiopien ausgeliefert worden.
Mitte November waren auf der A45 abgetrennte HÃ¤nde entdeckt worden, die einer 32-jÃ¤hrigen Eritreerin zugeordnet werden konnten. Die Frau war gemeinsam mit ihrem drei Monate alten Kind in einer Asylunterkunft in Bonn gemeldet. Das Baby war wenige Tage zuvor unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden.
Die Leiche der getÃ¶teten Frau wurde Ende November in einem WaldstÃ¼ck bei Monreal im Landkreis Mayen-Koblenz gefunden. Ein DNA-Abgleich bestÃ¤tigte die IdentitÃ¤t des Leichnams und den Zusammenhang mit dem Fund der abgetrennten HÃ¤nde.Â
Nach Angaben der Ermittler ist weiterhin unklar, wo die 32-JÃ¤hrige getÃ¶tet wurde. Auch der Kopf der Frau wurde bislang nicht gefunden.
Mitte Dezember lag schlieÃŸlich ein Haftbefehl gegen den tatverdÃ¤chtigen LebensgefÃ¤hrten vor. Der 41-JÃ¤hrige hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen nach der Tat nach Ã„thiopien abgesetzt und befand sich dort seit Ende November in amtlicher Verwahrung.Â
Am vergangenen Mittwoch brachten Ermittler der Mordkommission und der Bonner Staatsanwaltschaft den Mann nach Deutschland. Zuvor war mit Hilfe des AuswÃ¤rtigen Amtes ein Auslieferungsersuchen gestellt worden. Die Ermittlungen dauern an.
- AFP - 6. Februar 2026, 15:46 Uhr
