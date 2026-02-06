Bundesregierung drÃ¼ckt deutschem Olympia-Team die Daumen

Deutscher Olympischer Sportbund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung drÃ¼ckt dem deutschen Olympia-Team bei den am Freitag offiziell startenden Winterspielen die Daumen.



Man wÃ¼nsche den Sportlern GlÃ¼ck, "aber auch Erfahrungen, die wohl einmalig sind, die auch nicht so viele Menschen in ihrem Leben erleben dÃ¼rfen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer der dts Nachrichtenagentur, "wir freuen uns sehr auf diese Spiele".



Der Kanzler sei "sportbegeistert, vielleicht sogar sportverrÃ¼ckt", sagte Meyer. Man sage, dass er manchmal "heimlich in Sitzungen" nach Sportergebnissen schaue. Das gelte unter anderem fÃ¼r Spiele von Borussia Dortmund und fÃ¼r den Handball. "Und er wird das sicherlich auch bei den Olympischen Spielen so handhaben", sagte der Sprecher.

