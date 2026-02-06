Elton John wirft Boulevardmedien vor Gericht "abscheuliche" Methoden vor

Elton John bei einem Auftritt

In dem von mehreren Prominenten angestrengten Prozess gegen britische Boulevardmedien und ihre zweifelhaften Methoden hat am Freitag Popstar Elton John schwere VorwÃ¼rfe erhoben: Das Vorgehen der Zeitungen des angeklagten ANL-Verlages sei eine "abscheuliche" Verletzung der PrivatsphÃ¤re gewesen, erklÃ¤rte der SÃ¤nger in London. Die BoulevardblÃ¤tter hÃ¤tten "selbst die grundlegendsten Regeln menschlichen Anstands Ã¼berschritten".



Der beklagte ANL-Verlag gibt die Zeitungen "Daily Mail" und "Mail on Sunday" heraus, denen immer wieder illegale Methoden zur Informationsbeschaffung vorgeworfen werden. Zu den KlÃ¤gern in dem Prozess gehÃ¶ren neben Elton John und seinem Mann David Furnish auch Prinz Harry sowie die Schauspielerinnen Elizabeth Hurley und Sadie Frost.



Elton John erklÃ¤rte am Freitag in einer schriftlichen Zeugenaussage, die zeitgleich mit dem Beginn seiner Aussage vor Gericht verbreitet wurde: "Ich empfinde die bewusste Verletzung meiner Gesundheitsdaten und der medizinischen Details im Zusammenhang mit der Geburt unseres Sohnes Zachary durch die 'Mail' als abscheulich." Der SÃ¤nger sagte per Videoschalte aus.



In dem Prozess waren bereits Prinz Harry und Elizabeth Hurley vor Gericht erschienen. Der Sohn von KÃ¶nig Charles III. warf dabei den britischen Boulevardmedien vor, das Leben seiner Frau Meghan "zur Qual" gemacht zu haben. Das Vorgehen der Â verklagten Zeitungen sei "schrecklich" gewesen.Â



Hurley wiederum brach vor Gericht in TrÃ¤nen aus und warf ANL ein "monstrÃ¶ses" Vorgehen vor. Am Fenster ihres Esszimmers seien heimlich Mikrofone angebracht worden, "ich wurde abgehÃ¶rt", berichtete Hurley. Sie habe das als "zutiefst verletzend" empfunden.



Die KlÃ¤gerinnen und KlÃ¤ger werfen dem Verlag ANL illegale Informationsbeschaffung vor. Die BoulevardblÃ¤tter sollen unter anderem Privatdetektive angeheuert haben, um Autos und Wohnungen zu verwanzen sowie illegal private TelefongesprÃ¤che abzuhÃ¶ren. Zudem hÃ¤tten die Detektive falsche IdentitÃ¤ten angegeben, um an medizinische Unterlagen zu gelangen. Die Taten sollen zwischen 1993 und 2018 begangen worden sein. ANL weist alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.