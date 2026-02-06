"Smells Like Teen Spirit": Kult-Gitarre von Kurt Cobain wird versteigert

Zur Versteigerung stehende Gitarren

Mit ihr spielte Kurt Cobain den Grunge-Klassiker "Smells Like Teen Spirit" - nun wird die Kult-Gitarre des 1994 verstorbenen Nirvana-SÃ¤ngers versteigert. Die Fender Mustang von 1966 gehÃ¶rt zu einer Sammlung von Instrumenten und musikalischen ErinnerungsstÃ¼cken, die im MÃ¤rz bei Christie's in New York angeboten werden. Zu ihnen gehÃ¶rt auch die mit dem Beatles-Logo verzierte Trommel, mit der die Fab Four 1964 in der "Ed Sullivan Show" ihr DebÃ¼t in den USA gaben.



All die Instrumente und ErinnerungsstÃ¼cke gehÃ¶ren zur Sammlung von Jim Irsay, dem im vergangenen Jahr gestorbenen US-Unternehmer, Musikliebhaber und Football-Team-Besitzer. Als wertvollstes StÃ¼ck gilt die Gitarre von Cobain, die laut Experten bis zu fÃ¼nf Millionen Dollar einbringen kÃ¶nnte. "Sie ist eine Gitarre mit besonderem Kultstatus fÃ¼r Menschen meiner Generation, die den Grunge miterlebt haben", sagte Christie's-Vertreterin Amelia Walker. "'Smells Like Teen Spirit' war die Hymne dieser Generation. Das Video ist legendÃ¤r."



Ebenfalls groÃŸe Aufmerksamkeit dÃ¼rften handgeschriebene Ideen fÃ¼r den Beatles-Hit "Hey Jude" bekommen. Auch Gitarren, die von John Lennon, Paul McCartney und George Harrison gespielt wurden, sind im Angebot. "Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Sammlung von Beatles-Instrumenten die bedeutendste Beatles-Sammlung fÃ¼r jemanden ist, der nicht Mitglied der Band war", sagte Walker.



Die Versteigerung der Sammlung von Jim Irsay soll vom 3. bis 17. MÃ¤rz online erfolgen - die wichtigsten StÃ¼cke werden am 12. MÃ¤rz live in New York angeboten. Ein Teil der Einnahmen soll an WohltÃ¤tigkeitsorganisationen gehen, die von dem steinreichen Unternehmer und Philanthropen unterstÃ¼tzt wurden.Â