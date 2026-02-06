Lifestyle

FuÃŸ-Skizze von Michelangelo fÃ¼r 27 Millionen Dollar versteigert

  • AFP - 6. Februar 2026, 11:15 Uhr
Bild vergrößern: FuÃŸ-Skizze von Michelangelo fÃ¼r 27 Millionen Dollar versteigert
Sixtinische Kapelle
Bild: AFP

Eine neu entdeckte FuÃŸ-Skizze von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die winzige Zeichnung in roter Kreide fand fÃ¼r 27,2 Millionen Dollar (gut 23 Millionen Euro) einen neuen Besitzer.

Eine neu entdeckte FuÃŸ-Skizze von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die winzige Zeichnung in roter Kreide fand am Donnerstag (Ortszeit) fÃ¼r 27,2 Millionen Dollar (gut 23 Millionen Euro) einen neuen Besitzer. Wer das Kunstwerk des italienischen Renaissance-Malers ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt.

Die Skizze ist eine von rund 50 Studien, die Michelangelo fÃ¼r seine Bemalung der weltberÃ¼hmten Sixtinischen Kapelle in Rom anfertigte. Um sie entbrannte laut dem Auktionshaus Christie's ein 45-minÃ¼tiger Bieterwettstreit, am Ende sei fast das Zwanzigfache des ursprÃ¼nglichen SchÃ¤tzpreises erzielt worden. Die 27,2 Millionen Dollar seien ein neuer Rekordpreis fÃ¼r ein Werk von Michelangelo, erklÃ¤rte das Auktionshaus.Â 

Christie's hatte nach eigenen Angaben die Skizze als Original von Michelangelo identifiziert, nachdem der bisherige Besitzer ein Foto Ã¼ber das Online-Portal fÃ¼r SchÃ¤tzanfragen zur Auktion eingesandt hatte. Ein Experte bestÃ¤tigte, dass es sich um eine Skizze fÃ¼r den rechten FuÃŸ der Libyschen Sibylle handelte, die am Ã¶stlichen Rand der Sixtinischen Decke zu sehen ist.Â 

"Dies ist ein auÃŸergewÃ¶hnliches Kunstwerk mit einer faszinierenden Geschichte", erklÃ¤rte Andrew Fletcher von dem Auktionshaus. "Wir hatten zahlreiche Bieter im Saal, am Telefon und online, da dies fÃ¼r einen Sammler mÃ¶glicherweise die einzige Gelegenheit war, eine Studie zu einem der grÃ¶ÃŸten Kunstwerke aller Zeiten zu erwerben."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zoll findet verwesenden WildschweinschÃ¤del in Koffer an DÃ¼sseldorfer Flughafen
    Zoll findet verwesenden WildschweinschÃ¤del in Koffer an DÃ¼sseldorfer Flughafen

    Einen verwesenden WildschweinschÃ¤del mit Haaren und Fleischresten haben Zollbeamte am DÃ¼sseldorfer Flughafen im Koffer eines Manns entdeckt. Von dem Koffer sei "ein deutlich

    Mehr
    Weiter groÃŸe Probleme durch Eisregen - Flughafen Berlin-Brandenburg steht still
    Weiter groÃŸe Probleme durch Eisregen - Flughafen Berlin-Brandenburg steht still

    Gefrierender Regen sorgt weiterhin fÃ¼r erhebliche Probleme in Teilen Ostdeutschlands. Am Freitagmorgen galten entsprechende Unwetterwarnungen des Wetterdienstes fÃ¼r einen

    Mehr
    Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Linke macht Druck
    Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Linke macht Druck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 3.192 Wohnungen im Besitz des Bundes stehen derzeit leer. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der

    Mehr
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Kanada streicht Vorgabe von 100 Prozent E-Autos bei Neuwagen bis 2035
    Kanada streicht Vorgabe von 100 Prozent E-Autos bei Neuwagen bis 2035
    Industrieproduktion im Dezember gesunken - aber Produktionsplus im Quartal bleibt
    Industrieproduktion im Dezember gesunken - aber Produktionsplus im Quartal bleibt
    Deutsche Exporte 2025 leicht gestiegen - Ausfuhren in USA stark gesunken
    Deutsche Exporte 2025 leicht gestiegen - Ausfuhren in USA stark gesunken
    Kind in Fall von getÃ¶tetem 14-JÃ¤hrigen in Dormagen tatverdÃ¤chtig
    Kind in Fall von getÃ¶tetem 14-JÃ¤hrigen in Dormagen tatverdÃ¤chtig
    14-JÃ¤hriger an See in Dormagen getÃ¶tet: Kind als TatverdÃ¤chtiger ermittelt
    14-JÃ¤hriger an See in Dormagen getÃ¶tet: Kind als TatverdÃ¤chtiger ermittelt
    SPD will DB Sicherheit verstaatlichen
    SPD will DB Sicherheit verstaatlichen
    GrÃ¼ne organisieren Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe gegen Bundeshaushalt 2025
    GrÃ¼ne organisieren Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe gegen Bundeshaushalt 2025
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    AtomgesprÃ¤che zwischen den USA und Iran haben in omanischer Hauptstadt begonnen
    AtomgesprÃ¤che zwischen den USA und Iran haben in omanischer Hauptstadt begonnen

    Top Meldungen

    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunken

    Mehr
    Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen
    Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember

    Mehr
    Mehr Exporte im Dezember - China lÃ¶st USA als Haupthandelspartner ab
    Mehr Exporte im Dezember - China lÃ¶st USA als Haupthandelspartner ab

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Dezember 2025 sind die deutschen Exporte gegenÃ¼ber November 2025 kalender- und saisonbereinigt um 4,0 Prozent und die Importe um 1,4

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts