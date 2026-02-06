Eine neu entdeckte FuÃŸ-Skizze von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die winzige Zeichnung in roter Kreide fand am Donnerstag (Ortszeit) fÃ¼r 27,2 Millionen Dollar (gut 23 Millionen Euro) einen neuen Besitzer. Wer das Kunstwerk des italienischen Renaissance-Malers ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt.
Die Skizze ist eine von rund 50 Studien, die Michelangelo fÃ¼r seine Bemalung der weltberÃ¼hmten Sixtinischen Kapelle in Rom anfertigte. Um sie entbrannte laut dem Auktionshaus Christie's ein 45-minÃ¼tiger Bieterwettstreit, am Ende sei fast das Zwanzigfache des ursprÃ¼nglichen SchÃ¤tzpreises erzielt worden. Die 27,2 Millionen Dollar seien ein neuer Rekordpreis fÃ¼r ein Werk von Michelangelo, erklÃ¤rte das Auktionshaus.Â
Christie's hatte nach eigenen Angaben die Skizze als Original von Michelangelo identifiziert, nachdem der bisherige Besitzer ein Foto Ã¼ber das Online-Portal fÃ¼r SchÃ¤tzanfragen zur Auktion eingesandt hatte. Ein Experte bestÃ¤tigte, dass es sich um eine Skizze fÃ¼r den rechten FuÃŸ der Libyschen Sibylle handelte, die am Ã¶stlichen Rand der Sixtinischen Decke zu sehen ist.Â
"Dies ist ein auÃŸergewÃ¶hnliches Kunstwerk mit einer faszinierenden Geschichte", erklÃ¤rte Andrew Fletcher von dem Auktionshaus. "Wir hatten zahlreiche Bieter im Saal, am Telefon und online, da dies fÃ¼r einen Sammler mÃ¶glicherweise die einzige Gelegenheit war, eine Studie zu einem der grÃ¶ÃŸten Kunstwerke aller Zeiten zu erwerben."
Lifestyle
FuÃŸ-Skizze von Michelangelo fÃ¼r 27 Millionen Dollar versteigert
- AFP - 6. Februar 2026, 11:15 Uhr
