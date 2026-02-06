Weiter groÃŸe Probleme durch Eisregen - Flughafen Berlin-Brandenburg steht still

Fluginformation am BER

Gefrierender Regen sorgt am Freitag weiterhin fÃ¼r erhebliche Probleme in Teilen Ostdeutschlands. Am Morgen galten entsprechende Unwetterwarnungen des Wetterdiensts. Am Hauptstadtflughafen BER bei Berlin ging am Freitagmorgen auch weiterhin nichts.

Gefrierender Regen sorgt weiterhin fÃ¼r erhebliche Probleme in Teilen Ostdeutschlands. Am Freitagmorgen galten entsprechende Unwetterwarnungen des Wetterdienstes fÃ¼r einen breiten Streifen von der OstseekÃ¼ste in Mecklenburg-Vorpommern bis nach Berlin. Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) waren nach Betreiberangaben auch am Freitag zunÃ¤chst keine Starts und Landung wegen der Wetterbedingungen mÃ¶glich.



Bereits seit Donnerstagabend ging an dem GroÃŸflughafen bei Berlin nichts mehr. Wegen spiegelglatter Rollbahnen stellte der Airport nach eigenen Angaben gegen 19.30 Uhr den Flugbetrieb ein, alle Starts und Landungen fielen seither aus. Reisende wurden aufgefordert, vor der Anreise zum Flughafen den aktuellen Status ihres Fluges zu prÃ¼fen.



Auch der Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg war schwer beeintrÃ¤chtigt. In etlichen Landkreisen rund um Berlin wurde der Busverkehr wegen Blitz- und Glatteisbildung am Donnerstagabend ganz eingestellt. Vielfach galt dies weiterhin auch am Freitagmorgen - so unter anderem im Landkreis Prignitz in Brandenburg oder im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern.



In anderen Kreisen wie Ostprignitz-Ruppin nahmen die Buslinien den Betrieb am Freitagmorgen nach eigenen Angaben zunÃ¤chst nur langsam auf ersten Linien wieder auf. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin rief Menschen dazu auf, den Aufenthalt im Freien aufgrund "einer hohen GlÃ¤ttegefahr in der Region" mÃ¶glichst zu vermeiden und insbesondere das Fahrverhalten im StraÃŸenverkehr an die Bedingungen anzupassen.



Auf den StraÃŸen ereigneten sich bereits zahlreiche AutounfÃ¤lle. Am Donnerstag kam es laut Polizeiangaben auf der Autobahn 10 bei Potsdam in Brandenburg auf glatter Strecke gehÃ¤uft zu UnfÃ¤llen. Es gab demnach insgesamt 19 Leichtverletzte. Insgesamt etwa 15 UnfÃ¤lle auf vereisten StraÃŸen meldete die Polizei aus den Landkreisen Vorpommern-RÃ¼gen und Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Oft blieb es bei BlechschÃ¤den, mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Auch die Polizei in Neubrandenburg riet zum Verzicht auf unnÃ¶tige Autofahrten.



Am BER kamen die EinsatzkrÃ¤fte nach Angaben einer Flughafensprecherin nicht mit dem Enteisen der spiegelglatten Rollbahnen hinterher. "Wir tun unser MÃ¶glichstes", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Neuer Eisregen mache die Erfolge aber sofort wieder zunichte. Wann und in welcher Form der Flugverkehr wieder aufgenommen werden kÃ¶nne, sei unklar. FlugausfÃ¤lle und VerspÃ¤tungen seien absehbar, die Entscheidung Ã¼ber konkrete FlÃ¼ge liege jeweils bei den Airlines.



Laut Wetterdienst war schwerpunktmÃ¤ÃŸig die Region zwischen Ostsee sowie Prignitz und Altmark von gefrierendem Regen mit Eisansatz betroffen. Dort galten entsprechende Unwetterwarnungen. Die Lage im Nordosten Deutschlands werde sich im Tagesverlauf voraussichtlich nur zÃ¶gerlich entspannen, hieÃŸ es. Auch in anderen Landesteilen war demnach aber gebietsweise mit Eisregen und Glatteisgefahr zu rechnen.