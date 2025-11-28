Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt laut SchÃ¤tzung des Statistischen Bundesamtes im November bei 2,3 Prozent. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Inflationsrate im November bei 2,3 Prozent
- dts - 28. November 2025, 14:00 Uhr
