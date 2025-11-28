Wirtschaft

Inflationsrate im November bei 2,3 Prozent

  • dts - 28. November 2025, 14:00 Uhr

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt laut SchÃ¤tzung des Statistischen Bundesamtes im November bei 2,3 Prozent. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.


    Arbeitslosenzahl klettert im Vorjahresvergleich - Aber typischer RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber Oktober

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich zugelegt. GegenÃ¼ber dem Vormonat gab es den saisonÃ¼blichen

    Wirtschaftsweise heben Konjunkturprognose an

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SachverstÃ¤ndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r das laufende Jahr leicht

    ZEW-Konjunkturerwartungen im November gesunken

    Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im November verschlechtert: Der

    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

