Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht von einem Anstieg der Diabeteserkrankungen in den kommenden Jahren aus. Dies gehe aus allen Szenarien hervor, die Forschende des RKI fÃ¼r das Jahr 2050 mathematisch modelliert hÃ¤tten, teilte das RKI am Dienstag in Berlin mit.
In einem dieser Szenarien werde davon ausgegangen, dass 2050 rund elf Millionen Menschen beziehungsweise 16,1 Prozent der Menschen an Diabetes Typ 2 erkrankt sein werden, hieÃŸ es vom RKI. 2022 seien diesem Szenario zufolge rund sechs Millionen Menschen betroffen gewesen, was einem Anteil von 8,6 Prozent entsprach.
Aus den Prognosen der verschiedenen Szenarien, die alle von einem Anstieg ausgingen, ergÃ¤ben sich ein steigender Versorgungsbedarf und hÃ¶here Gesundheitsausgaben, teilte das RKI mit. FÃ¼r eine nachhaltige Verbesserung seien prÃ¤ventive MaÃŸnahmen etwa durch AufklÃ¤rung oder auch gesundheitspolitische MaÃŸnahmen wie eine VerstÃ¤rkung der Tabakkontrolle nÃ¶tig.
Bei 90 Prozent der aktuellen DiabetesfÃ¤lle in Deutschland handelt es sich laut RKI um Typ-2-Diabetes. Grund dafÃ¼r sind zum einen verhaltensbasierte Risikofaktoren wie ungÃ¼nstiges ErnÃ¤hrungs- oder Bewegungsverhalten sowie Adipositas. Weitere Faktoren sind nachteilige Umwelt- und soziale Rahmenbedingungen wie etwa Luftverschmutzung oder soziale Isolation.
Gesundheit
Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen
- AFP - 17. September 2025, 11:59 Uhr
Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht von einem Anstieg der Diabeteserkrankungen in den kommenden Jahren aus. Dies gehe aus allen Szenarien hervor, die Forschende des RKI fÃ¼r das Jahr 2050 mathematisch modelliert hÃ¤tten, teilte das RKI in Berlin mit.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht von einem Anstieg der Diabeteserkrankungen in den kommenden Jahren aus. Dies gehe aus allen Szenarien hervor, die Forschende des RKI fÃ¼r das Jahr 2050 mathematisch modelliert hÃ¤tten, teilte das RKI am Dienstag in Berlin mit.
Weitere Meldungen
Der Temperaturanstieg infolge des Klimawandels ist einer Studie zufolge fÃ¼r rund 16.500 TodesfÃ¤lle in europÃ¤ischen StÃ¤dten in diesem Sommer verantwortlich. Der vom MenschenMehr
Jedes sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der Ã¼blichen Impfungen fÃ¼r Kinder verzÃ¶gert oder ausgelassen. Die meisten gaben in der am MontagMehr
Die US-VerbraucherschutzbehÃ¶rde FTC hat nach der Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI im Zusammenhang mit dem Suizid eines 16-JÃ¤hrigen eine Untersuchung zu Chatbots wie ChatGPTMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Aktivrente und die Steuerfreiheit von Ãœberstunden sind nach EinschÃ¤tzung der Wirtschaftsweisen nicht der richtige Weg, um die Zahl derMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am MittwochMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1Mehr