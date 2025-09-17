Gesundheit

Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen

  • AFP - 17. September 2025, 11:59 Uhr
Bild vergrößern: Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen
Insulinspritzen
Bild: AFP

Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht von einem Anstieg der Diabeteserkrankungen in den kommenden Jahren aus. Dies gehe aus allen Szenarien hervor, die Forschende des RKI fÃ¼r das Jahr 2050 mathematisch modelliert hÃ¤tten, teilte das RKI am Dienstag in Berlin mit.

In einem dieser Szenarien werde davon ausgegangen, dass 2050 rund elf Millionen Menschen beziehungsweise 16,1 Prozent der Menschen an Diabetes Typ 2 erkrankt sein werden, hieÃŸ es vom RKI. 2022 seien diesem Szenario zufolge rund sechs Millionen Menschen betroffen gewesen, was einem Anteil von 8,6 Prozent entsprach.

Aus den Prognosen der verschiedenen Szenarien, die alle von einem Anstieg ausgingen, ergÃ¤ben sich ein steigender Versorgungsbedarf und hÃ¶here Gesundheitsausgaben, teilte das RKI mit. FÃ¼r eine nachhaltige Verbesserung seien prÃ¤ventive MaÃŸnahmen etwa durch AufklÃ¤rung oder auch gesundheitspolitische MaÃŸnahmen wie eine VerstÃ¤rkung der Tabakkontrolle nÃ¶tig.

Bei 90 Prozent der aktuellen DiabetesfÃ¤lle in Deutschland handelt es sich laut RKI um Typ-2-Diabetes. Grund dafÃ¼r sind zum einen verhaltensbasierte Risikofaktoren wie ungÃ¼nstiges ErnÃ¤hrungs- oder Bewegungsverhalten sowie Adipositas. Weitere Faktoren sind nachteilige Umwelt- und soziale Rahmenbedingungen wie etwa Luftverschmutzung oder soziale Isolation.

