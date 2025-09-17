Gesundheit

Studie: 16.500 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer wegen Klimawandels in europÃ¤ischen StÃ¤dten

  • AFP - 17. September 2025, 10:11 Uhr
Bild vergrößern: Studie: 16.500 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer wegen Klimawandels in europÃ¤ischen StÃ¤dten
Hitze in Rom
Bild: AFP

Der Temperaturanstieg infolge des Klimawandels ist einer Studie zufolge fÃ¼r rund 16.500 TodesfÃ¤lle in europÃ¤ischen StÃ¤dten in diesem Sommer verantwortlich. Der vom Menschen verursachte Klimawandel sei ursÃ¤chlich fÃ¼r fast 70 Prozent der geschÃ¤tzt 24.400 Hitzetoten, erklÃ¤rten die Wissenschaftler.

Der Temperaturanstieg infolge des Klimawandels ist einer Studie zufolge fÃ¼r rund 16.500 TodesfÃ¤lle in europÃ¤ischen StÃ¤dten in diesem Sommer verantwortlich. Der vom Menschen verursachte Klimawandel sei ursÃ¤chlich fÃ¼r fast 70 Prozent der geschÃ¤tzt 24.400 Hitzetoten in 854 StÃ¤dten in Europa, erklÃ¤rten Wissenschaftler des Imperial College in London und der London School of Hygiene and Tropical Medicine am Mittwoch.Â 

Die in der Untersuchung aufgefÃ¼hrte Totenzahl beruht auf Modellrechnungen. Die Studie wurde noch nicht im sogenannten Peer-Review-Verfahren durch mehrere Fachexperten unabhÃ¤ngig voneinander Ã¼berprÃ¼ft. Sie soll einen schnellen Ãœberblick Ã¼ber die durch den Klimawandel verursachten TodesfÃ¤lle geben.

Die Klima- und Gesundheitsforscher wollen mit ihrer Arbeit auf die Todesopfer wÃ¤hrend Hitzewellen aufmerksam machen, noch bevor offizielle Daten dazu verÃ¶ffentlicht werden. In LÃ¤ndern wie Spanien, Portugal und GroÃŸbritannien war in diesem Jahr der heiÃŸeste Sommer seit Beginn der der Aufzeichnungen registriert worden. Die Studie umfasst nur einen Teil Europas, einige Regionen wie der Balkan wurden nicht berÃ¼cksichtigt.

Der Studie zufolge sind in Rom 800 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer auf den Klimawandel zurÃ¼ckzufÃ¼hren, in Athen 600 und in Paris 400. Mehr als 85 Prozent der Opfer war demnach Ã¤lter als 65 Jahre. "Es reicht schon, wenn die Hitzewellen um zwei bis vier Grad Celsius heiÃŸer sind, damit Tausende Menschen sterben", sagte einer der Autoren der Studie, Garyfallos Konstantinoudis.Â 

Es sei derzeit unmÃ¶glich, "Echtzeitstatistiken zu erhalten", erklÃ¤rte die als Co-Autorin an der Studie beteiligte Klimatologin Friederike Otto vom Londoner Imperial College. Die SchÃ¤tzungen lÃ¤gen aber "im Rahmen". Der auf die Erforschung der ErdatmosphÃ¤re spezialisierte Wissenschaftler Akshay Deoras von der UniversitÃ¤t Reading erklÃ¤rte, die fÃ¼r die Studie verwendeten Methoden seien "wissenschaftlich fundiert". Es handele sich um "vorsichtige" SchÃ¤tzungen. "Die tatsÃ¤chliche Zahl der TodesfÃ¤lle kÃ¶nnte sogar noch hÃ¶her sein."

