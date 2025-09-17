Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source

BÃ¼ros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die groÃŸe Mehrheit der Unternehmen in Deutschland setzt Open-Source-Software ein. Laut einer am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom nutzen aktuell fast drei Viertel (73 Prozent) der Unternehmen entsprechende Software, vor zwei Jahren waren es 69 Prozent.



Ebenfalls 73 Prozent halten Open Source fÃ¼r ein geeignetes Mittel, um die digitale SouverÃ¤nitÃ¤t zu stÃ¤rken, 60 Prozent wollen, dass der Staat aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage mehr in Open-Source-Software investiert.



Unter Open Source versteht man Software, bei der die Quellcodes offengelegt sind und deren Lizenz es erlaubt, die Software frei auszufÃ¼hren, sie zu analysieren, anzupassen und sowohl in unverÃ¤nderter als auch verÃ¤nderter Form weiterzugeben. 61 Prozent der Unternehmen geben ausdrÃ¼cklich an, Open Source aufgeschlossen gegenÃ¼berzustehen, 2023 waren es erst 53 Prozent. Ebenfalls gestiegen ist der Anteil der Unternehmen, die eine Open-Source-Strategie haben, von 32 Prozent 2023 auf jetzt 37 Prozent. 42 Prozent erwarten, dass die Bedeutung von Open-Source-Software im eigenen Unternehmen kÃ¼nftig zunehmen wird.



Als grÃ¶ÃŸten Vorteil sehen Unternehmen dabei Kosteneinsparungen (26 Prozent), dicht dahinter folgt die MÃ¶glichkeit, auf den Quellcode zugreifen zu kÃ¶nnen (19 Prozent). Damit werden unter anderem individuelle Anpassungen mÃ¶glich, aber auch eine PrÃ¼fung auf mÃ¶gliche SicherheitslÃ¼cken. Gegen den Einsatz von Open-Source-Software sprechen vor allem fehlende FachkrÃ¤fte im Unternehmen (20 Prozent), die unklare GewÃ¤hrleistungssituation (15 Prozent) sowie rechtliche Unsicherheiten bei der Lizenzierungsverpflichtung (13 Prozent).



Grundlage der Angaben ist eine Erhebung, dieâ€¯Bitkom Researchâ€¯durchgefÃ¼hrt hat. Dabei wurden im Zeitraum von der 15. bis zur 21. Kalenderwoche 2025 telefonisch 1.152 Unternehmen ab 20 BeschÃ¤ftigten in Deutschland befragt.

