Werbeausgaben fÃ¼r Bundeswehr seit Ukraine-Krieg verdoppelt

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr gibt seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich mehr Geld fÃ¼r Werbung aus.



Die Ausgaben fÃ¼r Nachwuchswerbung sind von 35,2 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 58 Millionen im Wehretat fÃ¼r 2025 gestiegen, der am Mittwoch beschlossen wird. Im Haushaltsentwurf 2026 ist eine weitere Anhebung der Werbeausgaben auf 70,5 Millionen Euro vorgesehen - eine Verdopplung der Ausgaben seit 2022.



"Trotz des sich stetig verschÃ¤rfenden Wettbewerbs gelingt es der Bundeswehr, sich mit anderen Arbeitgebern zu behaupten", sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums den Zeitungen der Mediengruppe Bayern mit Blick auf die gestiegene WerbeprÃ¤senz der Bundeswehr im Ã¶ffentlichen Raum.



"Es sind jedoch wachsende Anstrengungen notwendig, um weiterhin durch zielgruppenaffine und zeitgemÃ¤ÃŸe Nachwuchswerbung auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfÃ¤hig zu bleiben." Man wolle dabei nicht nur junge Menschen in der Berufsorientierungsphase ansprechen, sondern auch Quereinsteiger oder FachkrÃ¤fte, "die sich verÃ¤ndern wollen und sich eine berufliche Perspektive bei der Bundeswehr vorstellen kÃ¶nnen".



Kritik kommt von der Linken im Bundestag: "Die Bundeswehr wirbt immer aggressiver und immer gezielter bei jungen Menschen. Dass der Etat fÃ¼r Nachwuchswerbung seit 2022 verdoppelt wurde, wÃ¤hrend an Bildung, Sozialem und Jugend gestrichen wird, ist an AbsurditÃ¤t kaum zu Ã¼berbieten", sagte die Linken-Abgeordnete Zada Salihovic. "Das Problem ist nicht nur, dass der Werbeetat explodiert, sondern dass mit jeder neuen Kampagne der Kriegsberuf normalisiert wird."



Die Linke lehne "diese Form der Werbung grundsÃ¤tzlich ab", so Salihovic. "StÃ¤dtische WerbeflÃ¤chen, Schulen oder Freizeitveranstaltungen sind kein Ort fÃ¼r Bundeswehrwerbung. Wenn es um politische Bildung geht, brauchen wir kritische Auseinandersetzung mit Krieg, RÃ¼stung und Sicherheitspolitik, keine Imagekampagnen in Tarnfarben."

