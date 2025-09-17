Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone

Kunde mit Smartphone im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - 36 Prozent aller Deutschen haben bereits mindestens einmal mit ihrem Handy an der Ladenkasse bezahlt. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox hervor, Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben) berichten.



Viele Mobile-Payment-Nutzer zÃ¼cken demnach im Alltag sogar regelmÃ¤ÃŸig ihr Handy, anstatt zu einer Karte oder Bargeld zu greifen: Bei 21 Prozent der Befragten liegt der letzte Bezahlvorgang mit dem Smartphone weniger als eine Woche zurÃ¼ck, 31 Prozent haben im Laufe des letzten Monats mit dem Handy bezahlt.



"Das Bezahlen mit dem Smartphone geht schnell und ist bequem. AuÃŸerdem haben sehr viele Menschen ihr Mobiltelefon selbst dann dabei, wenn die Brieftasche zu Hause bleibt", sagte Oliver Maier, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Verivox Finanzvergleich GmbH den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "FÃ¼r etwa jeden Siebten ist das Smartphone inzwischen bereits das bevorzugte Zahlungsmittel, um kleinere EinkÃ¤ufe an der Kasse zu bezahlen."



Laut der Verivox-Umfrage wÃ¼rden 14 Prozent aller Befragten einen Einkauf in HÃ¶he von 20 Euro am liebsten mit dem Smartphone bezahlen. Vor allem Akademiker zÃ¼cken an der Kasse gerne ihr Mobiltelefon: Unter den Befragten mit Hochschulabschluss zahlt jeder FÃ¼nfte (20 Prozent) bevorzugt mit dem Handy, unter den Menschen mit Volks- oder Hauptschulabschluss ist der Anteil nur knapp halb so hoch (neun Prozent), so das Vergleichsportal.



GegenÃ¼ber den dominierenden US-Anbietern im Bereich Mobile Payment sind viele Deutsche der Befragung zufolge aber skeptisch. Nur fÃ¼r gut ein Viertel ist einer der beiden groÃŸen US-Zahlungsdienste Apple Pay (15 Prozent) oder Google Pay (elf Prozent) am vertrauenswÃ¼rdigsten. Die HÃ¤lfte aller Befragten wÃ¼rde aber der hauseigenen Bezahl-App ihrer Bank oder Sparkasse bei Mobile Payment Vertrauen schenken.



Laut Verivox bieten eine eigene Bezahl-App fÃ¼r Android-Smartphones unter anderem die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken oder die Targobank an. Andere Institute haben in ihre Banking-App eine Bezahlfunktion integriert. Besitzer eines iPhones hingegen sind auf Apple Pay festgelegt - auch, wenn das Unternehmen das eigene System fÃ¼r andere Anbieter Ã¶ffnen musste. Wer ohne Apple Pay mit dem iPhone bezahlen will, mÃ¼sse somit weiterhin Umwege Ã¼ber Drittanbieter in Kauf nehmen, so Verivox. "Mit der Paypal-App sind auch auf dem iPhone mobile Zahlungen mit einer virtuellen Mastercard-Debit mÃ¶glich", schreibt die Plattform. Perspektivisch kÃ¶nne aber der europÃ¤ische Bezahldienst Wero zu einem Konkurrenten von Apple Pay heranwachsen.

