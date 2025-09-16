Lifestyle

Studie: Artenvielfalt in Deutschland nur lokal stabil

  • dts - 16. September 2025, 13:33 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Artenvielfalt in Deutschland nur lokal stabil
Bienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Trier (dts Nachrichtenagentur) - Die Artenvielfalt in Deutschland ist auf lokaler Ebene stabil, auf Ã¼berregionaler Ebene jedoch zuletzt zurÃ¼ckgegangen. Das ergab eine neue Studie der UniversitÃ¤t Trier, die am Dienstag vorgestellt wurde. Dabei haben Forscher um Henrik Krehenwinkel Proben der letzten 40 Jahre ausgewertet. Demnach wurden viele Arten durch neue, eingewanderte ersetzt, die besser an die Umweltbedingungen angepasst sind.

FÃ¼r die Studie nutzten die Wissenschaftler die Umweltprobenbank des Bundes, die vom Umweltbundesamt koordiniert wird. Statt nach Schadstoffen suchten sie diesmal nach RÃ¼ckstÃ¤nden von Umwelt-DNA. Von zwei Muschelarten, drei Baumarten sowie einer Braunalge wurden kleinste Spuren aller mÃ¶glichen Arten genommen.

So entstand eine lÃ¼ckenlose Datenserie, mit der die Forscher 40 Jahre in die Vergangenheit blicken konnten. ZukÃ¼nftige Forschung sollte sich nun vor allem auf die Rolle der gefundenen Arten in ihren jeweiligen Ã–kosystemen und Nahrungsketten konzentrieren, so Krehenwinkel.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frankfurter Buchmesse setzt Schwerpunkt auf Kulturpolitik
    Frankfurter Buchmesse setzt Schwerpunkt auf Kulturpolitik

    Die Frankfurter Buchmesse setzt fÃ¼r ihre 77. Ausgabe einen Schwerpunkt auf Kulturpolitik. Dabei geht es unter anderem um Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Kriege sowie die

    Mehr
    SPD-AuÃŸenpolitiker fordert Sanktionen gegen Israel
    SPD-AuÃŸenpolitiker fordert Sanktionen gegen Israel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Angriff auf Gaza-Stadt hat der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, die Bundesregierung aufgefordert, weitere

    Mehr
    SPD startet neuen VorstoÃŸ gegen Mindesthaltbarkeitsdatum
    SPD startet neuen VorstoÃŸ gegen Mindesthaltbarkeitsdatum

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung will die SPD einen neuen Anlauf zur Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums etwa auf Nudeln oder

    Mehr
    4500 Menschen schlieÃŸen sich Sammelklage gegen PreiserhÃ¶hungen bei DAZN an
    4500 Menschen schlieÃŸen sich Sammelklage gegen PreiserhÃ¶hungen bei DAZN an
    Ford streicht in KÃ¶ln bis zu 1000 Stellen
    Ford streicht in KÃ¶ln bis zu 1000 Stellen
    Ex-EZB-Chef Draghi kritisiert
    Ex-EZB-Chef Draghi kritisiert "langsame" Wirtschaftsreformen in der EU
    BÃ¼rokratieabbau: Merz will Kabinettssitzung nur zum Abschaffen von Gesetzen
    BÃ¼rokratieabbau: Merz will Kabinettssitzung nur zum Abschaffen von Gesetzen
    Von der Leyen muss sich neuen MisstrauensantrÃ¤gen stellen
    Von der Leyen muss sich neuen MisstrauensantrÃ¤gen stellen
    US-Journalistenvisa: Deutsche Sender bitten Merz um diplomatische UnterstÃ¼tzung
    US-Journalistenvisa: Deutsche Sender bitten Merz um diplomatische UnterstÃ¼tzung
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼rchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼rchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs
    MÃ¼nchner verliert mehr als eine Million Euro durch Anlagenbetrug
    MÃ¼nchner verliert mehr als eine Million Euro durch Anlagenbetrug
    Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will angebliche linke
    Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will angebliche linke "Terrornetzwerke" zerschlagen
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Top Meldungen

    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom

    Mehr
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten Bundeskanzler

    Mehr
    VRR drÃ¤ngt auf dauerhafte Absicherung des Deutschlandtickets
    VRR drÃ¤ngt auf dauerhafte Absicherung des Deutschlandtickets

    Essen (dts Nachrichtenagentur) - Oliver Wittke, Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), fordert Bund und LÃ¤nder auf, sich schnell auf eine dauerhafte Finanzierung fÃ¼r das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts