Studie: Artenvielfalt in Deutschland nur lokal stabil

Trier (dts Nachrichtenagentur) - Die Artenvielfalt in Deutschland ist auf lokaler Ebene stabil, auf Ã¼berregionaler Ebene jedoch zuletzt zurÃ¼ckgegangen. Das ergab eine neue Studie der UniversitÃ¤t Trier, die am Dienstag vorgestellt wurde. Dabei haben Forscher um Henrik Krehenwinkel Proben der letzten 40 Jahre ausgewertet. Demnach wurden viele Arten durch neue, eingewanderte ersetzt, die besser an die Umweltbedingungen angepasst sind.



FÃ¼r die Studie nutzten die Wissenschaftler die Umweltprobenbank des Bundes, die vom Umweltbundesamt koordiniert wird. Statt nach Schadstoffen suchten sie diesmal nach RÃ¼ckstÃ¤nden von Umwelt-DNA. Von zwei Muschelarten, drei Baumarten sowie einer Braunalge wurden kleinste Spuren aller mÃ¶glichen Arten genommen.



So entstand eine lÃ¼ckenlose Datenserie, mit der die Forscher 40 Jahre in die Vergangenheit blicken konnten. ZukÃ¼nftige Forschung sollte sich nun vor allem auf die Rolle der gefundenen Arten in ihren jeweiligen Ã–kosystemen und Nahrungsketten konzentrieren, so Krehenwinkel.

