Kulturstaatsminister fÃ¼hrt StreitgesprÃ¤ch mit Jan BÃ¶hmermann

Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der Entertainer Jan BÃ¶hmermann werden demnÃ¤chst bei einem StreitgesprÃ¤ch im Berliner "Haus der Kulturen der Welt" aufeinandertreffen. Wie die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Unionskreise berichtet, soll es bei der Diskussion unter anderem um die "Macht der Tech-Konzerne" gehen.



Stattfinden soll die Veranstaltung demnach am 8. Oktober um 20:30 Uhr. Kritisch hatte sich BÃ¶hmermann zuletzt Ã¼ber einen Satz von Weimer in einem Gastbeitrag fÃ¼r die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" geÃ¤uÃŸert: "Es geht darum, die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren zu weiten, anstatt sie zu verengen", so der Staatsminister in dem Beitrag.



Vom 27. September bis 19. Oktober wird BÃ¶hmermann im "Haus der Kulturen der Welt" eine Ausstellung mit dem Titel "Die MÃ¶glichkeit der Unvernunft" zeigen. Konzipiert wurde sie mit dem Produktionsteam seiner Fernsehsendung "ZDF Magazin Royale".

