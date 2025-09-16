Polens PrÃ¤sident von Merz im Kanzleramt empfangen

Karol Nawrocki und Friedrich Merz am 16.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki ist am Dienstag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt empfangen worden. Bei einem Vier-Augen-GesprÃ¤ch soll es laut Bundesregierung neben der bilateralen Zusammenarbeit voraussichtlich auch um Fragen der internationalen Sicherheitspolitik und besonders um die weitere UnterstÃ¼tzung der Ukraine gehen.



Dem Vernehmen nach dÃ¼rften auch die jÃ¼ngsten DrohnenvorfÃ¤lle in Polen eine Rolle spielen. Zudem dÃ¼rfte es um die mehrfach geÃ¤uÃŸerte Forderung Nawrockis nach hohen Reparationen Deutschlands fÃ¼r den Zweiten Weltkrieg gehen. Eine Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht geplant. Am Vormittag war Nawrocki bereits von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden.



Der polnische PrÃ¤sident hatte unmittelbar vor seinem Berlin-Besuch seine Reparationsforderungen erneuert. "Das ist eine Sache, die fÃ¼r die Polen wichtig ist", sagte er der "Bild" und anderen Medien von Axel Springer. "Und sie wird auch Gegenstand der GesprÃ¤che unter Partnern sein", kÃ¼ndigte er an.



Nawrocki widersprach der Auffassung der Bundesregierung, dass die Frage juristisch abgeschlossen sei: "Die Frage der Reparationen ist natÃ¼rlich nicht rechtlich abgeschlossen." Selbst wenn sie rechtlich abgeschlossen wÃ¤re, wÃ¤ren der politische Wille und die Offenheit fÃ¼r die Worte des Partners in der Lage, diese Diskussion zu erÃ¶ffnen. Nawrocki: "Sie liegt im Interesse von Warschau und Berlin. Ich bin fest davon Ã¼berzeugt, dass wir mit dem Bundeskanzler und mit Herrn BundesprÃ¤sidenten zu einer Einigung kommen werden."



Der PrÃ¤sident beharrt auf Reparationszahlungen in HÃ¶he von 1,3 Billionen Euro: "Das ist die einzige Zahl, die ihren Bezugspunkt in einer sehr tiefgreifenden, fundierten wissenschaftlichen Forschung hat." Keine andere Zahl beruhe auf der jahrelangen Arbeit von Wirtschaftswissenschaftlern, Historikern sowie Fachleuten aus verschiedenen Gebieten, die zu einem Reparationsbericht gefÃ¼hrt habe.



Nawrocki ist seit Anfang August StaatsprÃ¤sident Polens. Er hatte sich als parteiloser Kandidat fÃ¼r die PiS durchgesetzt. WÃ¤hrend des Wahlkampfs wurde er von Donald Trump unterstÃ¼tzt und besuchte ihn im WeiÃŸen Haus.

