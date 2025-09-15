Regierung will neuen Verfassungsschutzchef noch nicht bestÃ¤tigen

Sinan Selen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium will Meldungen noch nicht bestÃ¤tigen, wonach der VizeprÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Sinan Selen, kÃ¼nftig die Leitung der BehÃ¶rde Ã¼bernehmen soll. Die Medienberichte Ã¼ber die Personalie habe man "zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Er habe dazu aber noch nichts anzukÃ¼ndigen.



Zuvor hatten unter anderem das Portal "Table Media" sowie das "Handelsblatt" berichtet, dass das Kabinett schon Mittwoch formal Ã¼ber die Personalie entscheiden kÃ¶nnte. Erste Reaktionen aus der Politik gab es auch bereits. So hÃ¤lt etwa der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Konstantin von Notz (GrÃ¼ne), die Personalentscheidung fÃ¼r richtig.



Der bisherige VizeprÃ¤sident des Inlandsnachrichtendienstes "bringt viel Erfahrung und Kompetenz mit", sagte von Notz dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Ich freue mich, dass er diese Position in sicherheitspolitisch schwierigen Zeiten Ã¼bertragen bekommt."



Von Notz forderte, dass die Geheimdienste nun auch besser gegen russische Bedrohungen gerÃ¼stet werden. "Bundesinnenministerium und Kanzleramt stehen nun in der Verantwortung, zeitnah die umfassende Reform des Rechts der Nachrichtendienste vorzulegen", sagte er.



Mit der Reform mÃ¼sse "eine StÃ¤rkung der Dienste und der Kontrolle ihrer Arbeit gleichermaÃŸen kommen", fÃ¼gte von Notz mit Blick auf das 500-Milliarden-Euro-SondervermÃ¶gen hinzu. Eine "echte" Sicherheitsoffensive der Bundesregierung gegen hybride Bedrohungen sei Ã¼berfÃ¤llig. "Gerade die Spionageabwehr und der Schutz vor Drohnen mÃ¼ssen effektiviert werden", sagte von Notz.

