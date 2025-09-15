Lifestyle

Regierung will neuen Verfassungsschutzchef noch nicht bestÃ¤tigen

  • dts - 15. September 2025, 12:32 Uhr
Bild vergrößern: Regierung will neuen Verfassungsschutzchef noch nicht bestÃ¤tigen
Sinan Selen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium will Meldungen noch nicht bestÃ¤tigen, wonach der VizeprÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Sinan Selen, kÃ¼nftig die Leitung der BehÃ¶rde Ã¼bernehmen soll. Die Medienberichte Ã¼ber die Personalie habe man "zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Er habe dazu aber noch nichts anzukÃ¼ndigen.

Zuvor hatten unter anderem das Portal "Table Media" sowie das "Handelsblatt" berichtet, dass das Kabinett schon Mittwoch formal Ã¼ber die Personalie entscheiden kÃ¶nnte. Erste Reaktionen aus der Politik gab es auch bereits. So hÃ¤lt etwa der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Konstantin von Notz (GrÃ¼ne), die Personalentscheidung fÃ¼r richtig.

Der bisherige VizeprÃ¤sident des Inlandsnachrichtendienstes "bringt viel Erfahrung und Kompetenz mit", sagte von Notz dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Ich freue mich, dass er diese Position in sicherheitspolitisch schwierigen Zeiten Ã¼bertragen bekommt."

Von Notz forderte, dass die Geheimdienste nun auch besser gegen russische Bedrohungen gerÃ¼stet werden. "Bundesinnenministerium und Kanzleramt stehen nun in der Verantwortung, zeitnah die umfassende Reform des Rechts der Nachrichtendienste vorzulegen", sagte er.

Mit der Reform mÃ¼sse "eine StÃ¤rkung der Dienste und der Kontrolle ihrer Arbeit gleichermaÃŸen kommen", fÃ¼gte von Notz mit Blick auf das 500-Milliarden-Euro-SondervermÃ¶gen hinzu. Eine "echte" Sicherheitsoffensive der Bundesregierung gegen hybride Bedrohungen sei Ã¼berfÃ¤llig. "Gerade die Spionageabwehr und der Schutz vor Drohnen mÃ¼ssen effektiviert werden", sagte von Notz.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Experten fordern mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem
    Experten fordern mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Gruppe von Experten fordert mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem. Die Sicherheit von Kindern im Gesundheitssystem mÃ¼sse oberste

    Mehr
    Bundesregierung sieht Wahlen in Syrien als
    Bundesregierung sieht Wahlen in Syrien als "Meilenstein"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht die in Syrien anstehenden Parlamentswahlen als "Meilenstein". "Diese Wahlen zur Volksversammlung, die im September auf

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit im Sommerurlaub gut erholt - jeder Siebte aber nicht
    Umfrage: Mehrheit im Sommerurlaub gut erholt - jeder Siebte aber nicht

    Etwa jeder Siebte hat sich im Sommerurlaub nicht gut erholt. Laut einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK konnte eine Mehrheit von 86

    Mehr
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Reiche will fixe EinspeisevergÃ¼tung fÃ¼r neue Solaranlagen abschaffen
    Reiche will fixe EinspeisevergÃ¼tung fÃ¼r neue Solaranlagen abschaffen
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Berichte: Sinan Selen wird neuer VerfassungsschutzprÃ¤sident
    Berichte: Sinan Selen wird neuer VerfassungsschutzprÃ¤sident
    Bundesregierung sieht nach NRW-Wahl keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur
    Bundesregierung sieht nach NRW-Wahl keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur
    Analyse: Steigender Meeresspiegel wird bis 2050 1,5 Millionen Australier bedrohen
    Analyse: Steigender Meeresspiegel wird bis 2050 1,5 Millionen Australier bedrohen
    Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen steigt: GroÃŸteil der AnhÃ¤nger in AfD
    Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen steigt: GroÃŸteil der AnhÃ¤nger in AfD
    Junges BrÃ¼derpaar soll Anschlag geplant haben: Prozess in Mannheim begonnen
    Junges BrÃ¼derpaar soll Anschlag geplant haben: Prozess in Mannheim begonnen
    Spanien kÃ¼ndigt ESC-Boykott bei Teilnahme Israels an
    Spanien kÃ¼ndigt ESC-Boykott bei Teilnahme Israels an

    Top Meldungen

    Bauindustrie von Debatten Ã¼ber Migration genervt
    Bauindustrie von Debatten Ã¼ber Migration genervt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Bauindustrie drÃ¤ngt auf eine stÃ¤rkere Differenzierung in den Ã¶ffentlichen Debatten Ã¼ber Migration. Ihn Ã¤rgere es immer, wenn

    Mehr
    Zollgewerkschaft kritisiert Ausnahmen bei Kfz-Steuer fÃ¼r Landwirte
    Zollgewerkschaft kritisiert Ausnahmen bei Kfz-Steuer fÃ¼r Landwirte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich dafÃ¼r aus, die Ausnahmen bei der Kfz-Steuer fÃ¼r

    Mehr
    Wirtschaftsministerin schlÃ¤gt MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vor
    Wirtschaftsministerin schlÃ¤gt MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ein neues MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vorgeschlagen. Grundlage dafÃ¼r sei der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts