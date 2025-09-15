Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium will Meldungen noch nicht bestÃ¤tigen, wonach der VizeprÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Sinan Selen, kÃ¼nftig die Leitung der BehÃ¶rde Ã¼bernehmen soll. Die Medienberichte Ã¼ber die Personalie habe man "zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Er habe dazu aber noch nichts anzukÃ¼ndigen.
Zuvor hatten unter anderem das Portal "Table Media" sowie das "Handelsblatt" berichtet, dass das Kabinett schon Mittwoch formal Ã¼ber die Personalie entscheiden kÃ¶nnte. Erste Reaktionen aus der Politik gab es auch bereits. So hÃ¤lt etwa der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Konstantin von Notz (GrÃ¼ne), die Personalentscheidung fÃ¼r richtig.
Der bisherige VizeprÃ¤sident des Inlandsnachrichtendienstes "bringt viel Erfahrung und Kompetenz mit", sagte von Notz dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Ich freue mich, dass er diese Position in sicherheitspolitisch schwierigen Zeiten Ã¼bertragen bekommt."
Von Notz forderte, dass die Geheimdienste nun auch besser gegen russische Bedrohungen gerÃ¼stet werden. "Bundesinnenministerium und Kanzleramt stehen nun in der Verantwortung, zeitnah die umfassende Reform des Rechts der Nachrichtendienste vorzulegen", sagte er.
Mit der Reform mÃ¼sse "eine StÃ¤rkung der Dienste und der Kontrolle ihrer Arbeit gleichermaÃŸen kommen", fÃ¼gte von Notz mit Blick auf das 500-Milliarden-Euro-SondervermÃ¶gen hinzu. Eine "echte" Sicherheitsoffensive der Bundesregierung gegen hybride Bedrohungen sei Ã¼berfÃ¤llig. "Gerade die Spionageabwehr und der Schutz vor Drohnen mÃ¼ssen effektiviert werden", sagte von Notz.
Lifestyle
Regierung will neuen Verfassungsschutzchef noch nicht bestÃ¤tigen
- dts - 15. September 2025, 12:32 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium will Meldungen noch nicht bestÃ¤tigen, wonach der VizeprÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Sinan Selen, kÃ¼nftig die Leitung der BehÃ¶rde Ã¼bernehmen soll. Die Medienberichte Ã¼ber die Personalie habe man "zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Er habe dazu aber noch nichts anzukÃ¼ndigen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Gruppe von Experten fordert mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem. Die Sicherheit von Kindern im Gesundheitssystem mÃ¼sse obersteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht die in Syrien anstehenden Parlamentswahlen als "Meilenstein". "Diese Wahlen zur Volksversammlung, die im September aufMehr
Etwa jeder Siebte hat sich im Sommerurlaub nicht gut erholt. Laut einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK konnte eine Mehrheit von 86Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Bauindustrie drÃ¤ngt auf eine stÃ¤rkere Differenzierung in den Ã¶ffentlichen Debatten Ã¼ber Migration. Ihn Ã¤rgere es immer, wennMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich dafÃ¼r aus, die Ausnahmen bei der Kfz-Steuer fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ein neues MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vorgeschlagen. Grundlage dafÃ¼r sei derMehr