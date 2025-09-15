Etwa jeder Siebte hat sich im Sommerurlaub nicht gut erholt. Laut einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK konnte eine Mehrheit von 86 Prozent in den Ferien gut oder sogar sehr gut auftanken. 14 Prozent kamen aber nicht zu frischen KrÃ¤ften.
Ein Grund dafÃ¼r war der Umfrage zufolge unter anderem der Einfluss des Jobs. So nutzte unter den ErwerbstÃ¤tigen gut ein Viertel (27 Prozent) den Computer oder Laptop auch im Urlaub fÃ¼r Dienstliches.
GrÃ¶ÃŸter StÃ¶rfaktor war demnach das fehlende VermÃ¶gen zum Abschalten. Sechs von zehn der schlecht Erholten (61 Prozent) gaben an, im Urlaub nicht zur Ruhe gekommen zu sein. Jeder Vierte (24 Prozent) fÃ¼hlte sich zusÃ¤tzlich durch stÃ¤ndige Erreichbarkeit Ã¼ber Handy oder Internet belastet. DarÃ¼ber hinaus nannte knapp ein Drittel Konflikte mit Familie oder Freunden (29 Prozent) als Grund fÃ¼r fehlende Erholung.
Auch Ã¤uÃŸere EinflÃ¼sse wie groÃŸe Hitze oder schlechtes Wetter (jeweils 22 Prozent) sowie Stress bei An- oder Abreise (16 Prozent) spielten eine Rolle. Sieben Prozent der Befragten waren im Sommerurlaub krank oder verletzt. Am hÃ¤ufigsten litten Urlauber unter ErkÃ¤ltungen, UnfÃ¤llen oder StÃ¼rzen.
Zu einer gelungenen Erholung trugen auf der anderen Seite vor allem Wetter und Natur bei. 88 Prozent der Befragten nannten Sonne und Natur als wichtigste Faktoren. FÃ¼r drei von vier Urlauberinnen und Urlaubern waren die gemeinsame Zeit mit der Familie (76 Prozent) oder ein Ortswechsel (77 Prozent) entscheidender Erholungsfaktor. Der Wegfall der Arbeitsbelastung wirkte bei 65 Prozent positiv, Bewegung und Sport bei 63 Prozent.
Sieben von zehn Befragten gaben an, vor allem Zeit fÃ¼r sich selbst genossen zu haben (69 Prozent). FÃ¼r ein Viertel war der Verzicht auf das Handy erholsam (25 Prozent). Forsa befragte vom 18. bis zum 27. August im Auftrag der Krankenkasse rund tausend Frauen und MÃ¤nner ab 14 Jahren.
Lifestyle
Umfrage: Mehrheit im Sommerurlaub gut erholt - jeder Siebte aber nicht
- AFP - 15. September 2025, 10:43 Uhr
Etwa jeder Siebte hat sich im Sommerurlaub nicht gut erholt. Laut einer DAK-Umfrage konnte eine Mehrheit von 86 Prozent in den Ferien gut oder sogar sehr gut auftanken. 14 Prozent kamen aber nicht zu frischen KrÃ¤ften.
Etwa jeder Siebte hat sich im Sommerurlaub nicht gut erholt. Laut einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK konnte eine Mehrheit von 86 Prozent in den Ferien gut oder sogar sehr gut auftanken. 14 Prozent kamen aber nicht zu frischen KrÃ¤ften.
Weitere Meldungen
Prinz Harry hat wegen der EnthÃ¼llungen Ã¼ber das britische KÃ¶nigshaus in seiner Autobiografie keine Gewissensbisse. "Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige WÃ¤sche in derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen muss nach Ansicht des ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der Union im Bundestag, Steffen BilgerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gute Chance fÃ¼r seine Partei bei denMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das MÃ¼nchener Ifo-Institut drÃ¤ngt auf einen neuen Ansatz in der deutschen Innovationspolitik. "FÃ¼r nachhaltiges Wirtschaftswachstum brauchtMehr
Der RÃ¼stungskonzern Rheinmetall kauft die MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft. Mit der "strategischen Akquisition" weite Rheinmetall sein Portfolio auf den Marineschiffbau aus undMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen GroÃŸhandel sind im August 2025 um 0,7 Prozent hÃ¶her gewesen als im Vorjahresmonat. Wie das StatistischeMehr