Lifestyle

Prinz Harry hat trotz seiner explosiven Autobiografie ein "reines Gewissen"

  • AFP - 15. September 2025, 10:32 Uhr
Bild vergrößern: Prinz Harry hat trotz seiner explosiven Autobiografie ein reines Gewissen
Prinz Harry bei Besuch in Kiew
Bild: AFP

Prinz Harry hat wegen der EnthÃ¼llungen Ã¼ber das britische KÃ¶nigshaus in seiner Autobiografie keine Gewissensbisse. 'Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige WÃ¤sche in der Ã–ffentlichkeit gewaschen habe', sagte er. 'Mein Gewissen ist rein.'

Prinz Harry hat wegen der EnthÃ¼llungen Ã¼ber das britische KÃ¶nigshaus in seiner Autobiografie keine Gewissensbisse. "Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige WÃ¤sche in der Ã–ffentlichkeit gewaschen habe", sagte der jÃ¼ngere Sohn von KÃ¶nig Charles III. in einem am Sonntag verÃ¶ffentlichten Interview mit der britischen Zeitung "Guardian". Mit seinem Buch "Reserve" habe er eine "schwierige Botschaft" "in der bestmÃ¶glichen Weise" Ã¼bermittelt. "Mein Gewissen ist rein", sagte der Herzog von Sussex.

Harry hatte seine Biographie mit dem Originaltitel "Spare" im Januar 2023 verÃ¶ffentlicht. Es wurde schnell zu einem weltweiten Bestseller. Er schilderte darin ausfÃ¼hrlich sein Leben als Prinz und Ã¼bte offen Kritik an Mitgliedern der KÃ¶nigsfamilie wie der Frau seines Ã¤lteren Bruders William, Catherine, und seiner Stiefmutter Camilla. Im Buckingham-Palast sorgte dies fÃ¼r Irritationen und eine weitere Verschlechterung des VerhÃ¤ltnisses zwischen Harry und der KÃ¶nigsfamilie.

Harry versicherte nun, in seiner Autobiografie sei es ihm "nicht um Rache" gegangen. "Es geht um Verantwortlichkeit", sagte er dem "Guardian" in dem Interview, das anlÃ¤sslich seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefÃ¼hrt wurde.Â 

Ihm sei bewusst, dass das Offenlegen der Geschehnisse "manche Leute verÃ¤rgert" und dem gÃ¤ngigen "Narrativ" widerspreche, sagte Harry, der am Montag 41 Jahre alt wurde. FÃ¼r ihn sei sein Buch aber "eine Reihe von Richtigstellungen von Geschichten, die schon da drauÃŸen waren". "Eine Sichtweise wurde herausgegeben und sie musste korrigiert werden", betonte der Prinz.

Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen KÃ¶nigsfamilie von ihren royalen Pflichten zurÃ¼ckgezogen, sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien. Am Mittwoch traf Harry wÃ¤hrend eines Aufenthalts in London zum ersten Mal seit 19 Monaten seinen Vater. Zuletzt hatte Harry Charles im Februar 2024 besucht, nachdem der Monarch seine Krebserkrankung Ã¶ffentlich gemacht hatte.

Vor seinem Treffen mit seinem Vater vergangene Woche hatte Harry gesagt, Charles spreche nicht mehr mit ihm. Zudem gilt Harrys VerhÃ¤ltnis zu seinem Ã¤lteren Bruder, Kronprinz William, als zerrÃ¼ttet. Im Mai Ã¤uÃŸerte Harry in einem BBC-Interview allerdings die Hoffnung, sich mit der KÃ¶nigsfamilie zu versÃ¶hnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Umfrage: Mehrheit im Sommerurlaub gut erholt - jeder Siebte aber nicht
    Umfrage: Mehrheit im Sommerurlaub gut erholt - jeder Siebte aber nicht

    Etwa jeder Siebte hat sich im Sommerurlaub nicht gut erholt. Laut einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK konnte eine Mehrheit von 86

    Mehr
    Bilger sieht nach NRW-Wahl Ansporn fÃ¼r Koalition im Bund
    Bilger sieht nach NRW-Wahl Ansporn fÃ¼r Koalition im Bund

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen muss nach Ansicht des ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der Union im Bundestag, Steffen Bilger

    Mehr
    Wiese sieht
    Wiese sieht "offenes Rennen" bei der NRW-Landtagswahl 2027

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gute Chance fÃ¼r seine Partei bei den

    Mehr
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Wirtschaftsministerin schlÃ¤gt MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vor
    Wirtschaftsministerin schlÃ¤gt MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vor
    SPD dringt auf zÃ¼gige Verhandlungen mit Union Ã¼ber Reform der Erbschaftsteuer
    SPD dringt auf zÃ¼gige Verhandlungen mit Union Ã¼ber Reform der Erbschaftsteuer
    Bauindustrie fÃ¼hlt sich vom Kanzler nicht ausreichend wahrgenommen
    Bauindustrie fÃ¼hlt sich vom Kanzler nicht ausreichend wahrgenommen
    Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei begonnen: Parteichef droht Absetzung
    Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei begonnen: Parteichef droht Absetzung
    Kurz vor Traubenernte: Diebe rÃ¤umen zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz leer
    Kurz vor Traubenernte: Diebe rÃ¤umen zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz leer
    Mord an 14-JÃ¤hriger in Sachsen-Anhalt: Strafe wegen Beihilfe wird neu verhandelt
    Mord an 14-JÃ¤hriger in Sachsen-Anhalt: Strafe wegen Beihilfe wird neu verhandelt

    Top Meldungen

    Ifo-Institut fordert Ã„nderungen in Innovationspolitik
    Ifo-Institut fordert Ã„nderungen in Innovationspolitik

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das MÃ¼nchener Ifo-Institut drÃ¤ngt auf einen neuen Ansatz in der deutschen Innovationspolitik. "FÃ¼r nachhaltiges Wirtschaftswachstum braucht

    Mehr
    Rheinmetall kauft MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft
    Rheinmetall kauft MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft

    Der RÃ¼stungskonzern Rheinmetall kauft die MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft. Mit der "strategischen Akquisition" weite Rheinmetall sein Portfolio auf den Marineschiffbau aus und

    Mehr
    GroÃŸhandelspreise im August gestiegen
    GroÃŸhandelspreise im August gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen GroÃŸhandel sind im August 2025 um 0,7 Prozent hÃ¶her gewesen als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts