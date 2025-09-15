Prinz Harry hat trotz seiner explosiven Autobiografie ein "reines Gewissen"

Prinz Harry bei Besuch in Kiew

Prinz Harry hat wegen der EnthÃ¼llungen Ã¼ber das britische KÃ¶nigshaus in seiner Autobiografie keine Gewissensbisse. "Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige WÃ¤sche in der Ã–ffentlichkeit gewaschen habe", sagte der jÃ¼ngere Sohn von KÃ¶nig Charles III. in einem am Sonntag verÃ¶ffentlichten Interview mit der britischen Zeitung "Guardian". Mit seinem Buch "Reserve" habe er eine "schwierige Botschaft" "in der bestmÃ¶glichen Weise" Ã¼bermittelt. "Mein Gewissen ist rein", sagte der Herzog von Sussex.



Harry hatte seine Biographie mit dem Originaltitel "Spare" im Januar 2023 verÃ¶ffentlicht. Es wurde schnell zu einem weltweiten Bestseller. Er schilderte darin ausfÃ¼hrlich sein Leben als Prinz und Ã¼bte offen Kritik an Mitgliedern der KÃ¶nigsfamilie wie der Frau seines Ã¤lteren Bruders William, Catherine, und seiner Stiefmutter Camilla. Im Buckingham-Palast sorgte dies fÃ¼r Irritationen und eine weitere Verschlechterung des VerhÃ¤ltnisses zwischen Harry und der KÃ¶nigsfamilie.



Harry versicherte nun, in seiner Autobiografie sei es ihm "nicht um Rache" gegangen. "Es geht um Verantwortlichkeit", sagte er dem "Guardian" in dem Interview, das anlÃ¤sslich seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefÃ¼hrt wurde.Â



Ihm sei bewusst, dass das Offenlegen der Geschehnisse "manche Leute verÃ¤rgert" und dem gÃ¤ngigen "Narrativ" widerspreche, sagte Harry, der am Montag 41 Jahre alt wurde. FÃ¼r ihn sei sein Buch aber "eine Reihe von Richtigstellungen von Geschichten, die schon da drauÃŸen waren". "Eine Sichtweise wurde herausgegeben und sie musste korrigiert werden", betonte der Prinz.



Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen KÃ¶nigsfamilie von ihren royalen Pflichten zurÃ¼ckgezogen, sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien. Am Mittwoch traf Harry wÃ¤hrend eines Aufenthalts in London zum ersten Mal seit 19 Monaten seinen Vater. Zuletzt hatte Harry Charles im Februar 2024 besucht, nachdem der Monarch seine Krebserkrankung Ã¶ffentlich gemacht hatte.



Vor seinem Treffen mit seinem Vater vergangene Woche hatte Harry gesagt, Charles spreche nicht mehr mit ihm. Zudem gilt Harrys VerhÃ¤ltnis zu seinem Ã¤lteren Bruder, Kronprinz William, als zerrÃ¼ttet. Im Mai Ã¤uÃŸerte Harry in einem BBC-Interview allerdings die Hoffnung, sich mit der KÃ¶nigsfamilie zu versÃ¶hnen.