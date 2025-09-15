Bilger sieht nach NRW-Wahl Ansporn fÃ¼r Koalition im Bund

Steffen Bilger am 11.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen muss nach Ansicht des ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der Union im Bundestag, Steffen Bilger (CDU), ein Ansporn fÃ¼r die Koalition im Bund sein. "Wenn man die konkreten Probleme vor Ort anspricht und anpackt, wird das honoriert", sagte Bilger der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



"Das ist auch ein Auftrag fÃ¼r unsere Arbeit in der Koalition auf Bundesebene." Daher gehe es jetzt darum, "die Probleme und Herausforderungen - bei der Migration, beim Wirtschaftswachstum und im Sozialbereich - zu lÃ¶sen, um dem Erstarken der extremen Rechten wirksam entgegenzutreten", sagte Bilger.



Zugleich sei der Wahlausgang auch "eine BestÃ¤tigung fÃ¼r die gute Arbeit und den FleiÃŸ der vielen Kommunalpolitiker in NRW", fÃ¼gte der CDU-Politiker hinzu.

