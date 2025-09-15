Wiese sieht "offenes Rennen" bei der NRW-Landtagswahl 2027

Dirk Wiese am 12.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gute Chance fÃ¼r seine Partei bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr. "Die GrÃ¼nen sind zurÃ¼ck auf dem Boden der Tatsachen und ein WÃ¼st-Effekt fÃ¼r die CDU blieb aus", sagte Wiese der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Dies zeigt, dass die Landtagswahlen 2027 ein offenes Rennen sind."



Wiese sagte weiter, die Ergebnisse bei der Kommunalwahl "haben fÃ¼r die SPD Licht und Schatten". Viele RathÃ¤user habe man gewinnen kÃ¶nnen, "aber das Erstarken der AfD darf niemanden kaltlassen. Eine blaue Welle gab es aber nicht", so Wiese.



Zugleich rief der SPD-Politiker die Koalition im Bund auf, notwendige Reformen anzugehen: "Im Bund mÃ¼ssen wir jetzt die Dinge anpacken und die vereinbarten Reformen auf den Weg bringen." Dazu habe man nach der gemeinsamen Vorstandsklausur in WÃ¼rzburg "wieder in einen guten Arbeitsmodus gefunden", so Wiese.

