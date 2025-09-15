Nouripour wehrt sich gegen SÃ¶ders Vorwurf der Autofeindlichkeit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Politiker Omid Nouripour wehrt sich in einem Brief an den bayerischen MinisterprÃ¤sidenten und CSU-Chef Markus SÃ¶der gegen dessen Vorwurf einer Autofeindlichkeit der GrÃ¼nen.
Er mÃ¼sse "das so alte, wie langweilige, wie vorhersehbare Vorurteil", die GrÃ¼nen seien "gegen das Auto", zurÃ¼ckweisen, heiÃŸt es in dem fÃ¼nfseitigen Schreiben, das Nouripour als Bundestagsabgeordneter verfasste und Ã¼ber welches der "Spiegel" berichtet. Der GrÃ¼nen-Politiker ist zwar auch BundestagsvizeprÃ¤sident, wandte sich aber in diesem Fall als Parlamentarier der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion an den CSU-Chef.
Der Hintergrund fÃ¼r das Schreiben ist ein jÃ¼ngstes Interview SÃ¶ders in der FAZ, in dem er die Schuld am strauchelnden Auto-Standort den GrÃ¼nen mit angelastet hatte. "Sie sind einfach gegen das Auto. Doch ohne Auto wird es schwer fÃ¼r den industriellen Standort, insbesondere mit dem hohen Zuliefereranteil. Die Autobranche ist immer noch die zentrale Lebensader der deutschen Wirtschaft", so SÃ¶der.
Nouripour schrieb SÃ¶der nun: "Es geht mir um die Sache: Unsere Autoindustrie." Sie sei von "Ã¼berragender Bedeutung fÃ¼r die deutsche Wirtschaft". Darin seien sich SÃ¶der und er einig; Ã¼ber die Ursachen und manche Schlussfolgerungen bislang scheinbar nicht. "Und doch sehe ich spannende Ãœberschneidungen, die wir zum Wohle unseres Landes gemeinsam angehen sollten", so der GrÃ¼ne weiter.
SÃ¶der hatte in der FAZ auch das von der EU vorgesehene Aus fÃ¼r Verbrenner-Autos bei Neuzulassungen ab 2035 als falsch bezeichnet. Nouripour erinnerte SÃ¶der jetzt daran, dass er einst andere Positionen vertreten habe. "WÃ¤hrend Sie 2007 das Aus fÃ¼r den Verbrennermotor 2020 und 2020 fÃ¼r 2035 forderten, meinen Sie nun 2025: `Es muss als Erstes das Verbrennerverbot weg`. Ich mÃ¶chte der Wiederholung alter Fehler ausgerechnet im kritischsten Moment der Krise widerraten", so der GrÃ¼nen-Politiker. Die Autoindustrie habe massiv in die emissionsfreie MobilitÃ¤t investiert. "Das darf Politik nicht gefÃ¤hrden", so Nouripour.
Zugleich wies der GrÃ¼nen-Politiker auch darauf hin, dass VW-Chef Oliver Blume davon gesprochen habe, dass das Erreichen dieses "starren Ziels unwahrscheinlich sei". Es stimme auch, was der baden-wÃ¼rttembergische GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir sagte: "Ob ein Jahr frÃ¼her oder spÃ¤ter ist nicht entscheidend." Entscheidend sei der beschlossene Pfad, der VerlÃ¤sslichkeit und den richtigen infrastrukturellen Rahmen brauche, der den notwendigen Hochlauf der ElektromobilitÃ¤t unterstÃ¼tze, statt weiter ausbremse. "Ich bin fÃ¼r so viel FlexibilitÃ¤t wie machbar und so viel Klarheit wie nÃ¶tig", so Nouripour in seinem Brief an SÃ¶der.
Lifestyle
Nouripour wehrt sich gegen SÃ¶ders Vorwurf der Autofeindlichkeit
- dts - 15. September 2025, 07:10 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Politiker Omid Nouripour wehrt sich in einem Brief an den bayerischen MinisterprÃ¤sidenten und CSU-Chef Markus SÃ¶der gegen dessen Vorwurf einer Autofeindlichkeit der GrÃ¼nen.
Weitere Meldungen
Die britische Miniserie "Adolescence" und die Hollywood-Satire "The Studio" haben die Verleihung der Emmy-Fernsehpreise dominiert. Die Netflix-Produktion "Adolescence" Ã¼ber einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VizeprÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Sinan Selen, soll offenbar kÃ¼nftig die Leitung der BehÃ¶rde Ã¼bernehmen. DasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Lage in Gaza hat einer Studie zufolge massive Auswirkungen auf den akademischen Alltag in Deutschland. 85 Prozent der Forscher hierzulandeMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen wollen mit sechs MaÃŸnahmen, die unter rekordhohen Schulden leidenden deutschen Kommunen entlasten: Unter anderem plÃ¤diert dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Zollgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich gegen die von der EU geplante EinfÃ¼hrung einer pauschalen Zollabgabe aufMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Ã„uÃŸerungen von Unions-Fraktionschef Spahn zur ungerechten VermÃ¶gensverteilung will die SPD zÃ¼gig in Verhandlungen Ã¼ber hÃ¶hereMehr