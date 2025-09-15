Nouripour wehrt sich gegen SÃ¶ders Vorwurf der Autofeindlichkeit

Omid Nouripour am 12.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Politiker Omid Nouripour wehrt sich in einem Brief an den bayerischen MinisterprÃ¤sidenten und CSU-Chef Markus SÃ¶der gegen dessen Vorwurf einer Autofeindlichkeit der GrÃ¼nen.



Er mÃ¼sse "das so alte, wie langweilige, wie vorhersehbare Vorurteil", die GrÃ¼nen seien "gegen das Auto", zurÃ¼ckweisen, heiÃŸt es in dem fÃ¼nfseitigen Schreiben, das Nouripour als Bundestagsabgeordneter verfasste und Ã¼ber welches der "Spiegel" berichtet. Der GrÃ¼nen-Politiker ist zwar auch BundestagsvizeprÃ¤sident, wandte sich aber in diesem Fall als Parlamentarier der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion an den CSU-Chef.



Der Hintergrund fÃ¼r das Schreiben ist ein jÃ¼ngstes Interview SÃ¶ders in der FAZ, in dem er die Schuld am strauchelnden Auto-Standort den GrÃ¼nen mit angelastet hatte. "Sie sind einfach gegen das Auto. Doch ohne Auto wird es schwer fÃ¼r den industriellen Standort, insbesondere mit dem hohen Zuliefereranteil. Die Autobranche ist immer noch die zentrale Lebensader der deutschen Wirtschaft", so SÃ¶der.



Nouripour schrieb SÃ¶der nun: "Es geht mir um die Sache: Unsere Autoindustrie." Sie sei von "Ã¼berragender Bedeutung fÃ¼r die deutsche Wirtschaft". Darin seien sich SÃ¶der und er einig; Ã¼ber die Ursachen und manche Schlussfolgerungen bislang scheinbar nicht. "Und doch sehe ich spannende Ãœberschneidungen, die wir zum Wohle unseres Landes gemeinsam angehen sollten", so der GrÃ¼ne weiter.



SÃ¶der hatte in der FAZ auch das von der EU vorgesehene Aus fÃ¼r Verbrenner-Autos bei Neuzulassungen ab 2035 als falsch bezeichnet. Nouripour erinnerte SÃ¶der jetzt daran, dass er einst andere Positionen vertreten habe. "WÃ¤hrend Sie 2007 das Aus fÃ¼r den Verbrennermotor 2020 und 2020 fÃ¼r 2035 forderten, meinen Sie nun 2025: `Es muss als Erstes das Verbrennerverbot weg`. Ich mÃ¶chte der Wiederholung alter Fehler ausgerechnet im kritischsten Moment der Krise widerraten", so der GrÃ¼nen-Politiker. Die Autoindustrie habe massiv in die emissionsfreie MobilitÃ¤t investiert. "Das darf Politik nicht gefÃ¤hrden", so Nouripour.



Zugleich wies der GrÃ¼nen-Politiker auch darauf hin, dass VW-Chef Oliver Blume davon gesprochen habe, dass das Erreichen dieses "starren Ziels unwahrscheinlich sei". Es stimme auch, was der baden-wÃ¼rttembergische GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir sagte: "Ob ein Jahr frÃ¼her oder spÃ¤ter ist nicht entscheidend." Entscheidend sei der beschlossene Pfad, der VerlÃ¤sslichkeit und den richtigen infrastrukturellen Rahmen brauche, der den notwendigen Hochlauf der ElektromobilitÃ¤t unterstÃ¼tze, statt weiter ausbremse. "Ich bin fÃ¼r so viel FlexibilitÃ¤t wie machbar und so viel Klarheit wie nÃ¶tig", so Nouripour in seinem Brief an SÃ¶der.

