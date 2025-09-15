Lifestyle

"Adolescence" und "The Studio" rÃ¤umen bei Emmy-Verleihung ab

  • AFP - 15. September 2025, 06:58 Uhr
Die britische Miniserie 'Adolescence' und die Hollywood-Satire 'The Studio' haben die Verleihung der Emmy-Fernsehpreise dominiert. 'Adolescence'-Hauptdarsteller Owen Cooper wurde mit 15 Jahren zum jÃ¼ngsten PreistrÃ¤ger aller Zeiten.Â 

Die britische Miniserie "Adolescence" und die Hollywood-Satire "The Studio" haben die Verleihung der Emmy-Fernsehpreise dominiert. Die Netflix-Produktion "Adolescence" Ã¼ber einen 13-jÃ¤hrigen Jungen, der eine MitschÃ¼lerin ermordet hat, wurde mit insgesamt acht Emmys ausgezeichnet. Darunter waren die Preise fÃ¼r das beste Drehbuch, die beste Regie sowie den besten Hauptdarsteller fÃ¼r den 15-jÃ¤hrigen Owen Cooper - der somit zum jÃ¼ngsten PreistrÃ¤ger aller Zeiten wurde.Â 

"The Studio" von Apple TV+ Ã¼ber ein kriselndes Filmstudio erhielt insgesamt 13 Preise, unter anderem wurde es als beste Serie ausgezeichnet.Â 

Als beste Dramaserie wurde zum Abschluss der Emmy-Verleihung "The Pitt" prÃ¤miert - eine Serie, die in 15 Episoden von einer einzigen, unfassbar stressigen Schicht in einem Krankenhaus in der US-GroÃŸstadt Pittsburgh erzÃ¤hlt.Â 

Die im Vorfeld mit insgesamt 27 Nominierungen bedachte Science-Fiction-Thriller-Serie "Severance" wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet, fÃ¼r Britt Lower als beste Hauptdarstellerin und Tramell Tillman als besten Nebendarsteller.Â 

Die Emmys sind fÃ¼r das Fernsehen, was die Oscars fÃ¼r das Kino sind. Im Vorfeld hatten die Veranstalter versprochen, die Tagespolitik aus der Zeremonie herauszuhalten. Ganz gelang das nicht: Schauspielerin Hannah Einbinder nutzte ihre Rede, um die US-Einwanderungspolizei ICE mit einem Schimpfwort zu bedenken und sich ein "Freies PalÃ¤stina" zu wÃ¼nschen.Â 

Besonders laut war der Applaus, als die Late-Night-Show "The Late Show" von Moderator Stephen Colbert ausgezeichnet wurde. Fernsehsender CBS hatte die Absetzung der Sendung beschlossen, Colbert selbst hatte zuvor die Zahlung von 16 Millionen Dollar des CBS-Mutterkonzerns Paramount an Trump als "Bestechung" bezeichnet.

