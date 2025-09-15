Sinan Selen soll neuer Verfassungsschutzchef werden

Sinan Selen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VizeprÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz, Sinan Selen, soll offenbar kÃ¼nftig die Leitung der BehÃ¶rde Ã¼bernehmen. Das berichtet unter anderem das Portal "Table Media".



Das "Handelsblatt" schreibt unterdessen, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) das KÃ¶lner Bundesamt am Montag Ã¼ber die Personalie informieren will. Das Kabinett kÃ¶nnte dann schon Mittwoch formal darÃ¼ber entscheiden.



Mit Selen wÃ¼rde erstmals ein Spitzenposten in den SicherheitsbehÃ¶rden des Bundes mit einem Mann mit Migrationshintergrund besetzt. Der tÃ¼rkischstÃ¤mmige, 1972 in Istanbul geborene Terrorismusexperte Selen ist seit 2019 VizeprÃ¤sident des deutschen Inlandsnachrichtendienstes, zusammen mit Silke Willems.



Bei CDU und SPD stÃ¶ÃŸt die Entscheidung auf ein positives Echo. "Ich halte das fÃ¼r eine hervorragende Personalentscheidung, denn Sinan Selen bringt sowohl beste Expertise als auch nÃ¶tige umfangreiche Erfahrungen mit", sagte der CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter dem "Handelsblatt". Selen baue auf eine langjÃ¤hrige Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Staats-, Verfassungsschutzes und der TerrorismusbekÃ¤mpfung auf und habe immer wieder strategischen Weitblick und einen 360-Grad-Ansatz im Bereich hybrider Bedrohungen bewiesen. "Auch sonst bringt er Charakter und menschliche QualitÃ¤ten mit, eine so bedeutende SicherheitsbehÃ¶rde vorzÃ¼glich zu fÃ¼hren."



Der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner sagte dem "Handelsblatt": "Sollte die Meldung zutreffen, so ist das ohne Zweifel eine Personalentscheidung, die eine qualifizierte PersÃ¶nlichkeit an die Spitze des Verfassungsschutzes bringt. Das ist in der gegenwÃ¤rtigen Lage, in der unsere Demokratie unter Druck steht, auch unbedingt erforderlich."

