Brantner sieht in Kabinettsumbildung "Chance" fÃ¼r Merz

Franziska Brantner und Anna Engelke am 19.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner sieht in einer mÃ¶glichen Kabinettsumbildung nach dem RÃ¼cktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) auch eine Chance fÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).



"Merz hat jetzt die Chance, sich im Kabinett zu befreien, von allen, die handwerkliche SchwÃ¤chen haben und ideologisch verbohrt sind", sagte Brantner am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Das sei der Moment, Tabula rasa zu machen und zu sagen: "Wir gehen noch einmal neu los."



Spahn war am Samstag von seinem Amt als Fraktionschef zurÃ¼ckgetreten. Er hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft massive Kritik ausgelÃ¶st, weil er und sein Partner dabei offenbar auf eine Leihmutter im Ausland zurÃ¼ckgriffen, obwohl sich Spahn in Deutschland dafÃ¼r eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.



Als mÃ¶glicher Nachfolger wird Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) gehandelt. Das wÃ¼rde eine Umbildung im Bundeskabinett nÃ¶tig machen. Merz schloss das am Sonntag im ZDF nicht aus. "Es kÃ¶nnte eine Gelegenheit sein, noch einmal Ã¼ber die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken", sagte der Kanzler.



Brantner bezeichnete den RÃ¼cktritt von Spahn als Ã¼berfÃ¤llig. Spahn habe schon in den letzten Jahren immer wieder an GlaubwÃ¼rdigkeit verloren, sagte Brantner der ARD. "Es war der letzte Tropfen, der das Fass zum Ãœberlaufen brachte." Die GrÃ¼nen-Chefin verwies auf die MaskenaffÃ¤re und sprach zudem von einer NÃ¤he Spahns zu "DemokratiezerstÃ¶rern" im Umfeld von US-PrÃ¤sident Donald Trump.

