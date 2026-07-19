Rufe aus der Union nach Comeback von Ralph Brinkhaus

Ralph Brinkhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem RÃ¼cktritt von Jens Spahn (CDU) als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag gibt es Rufe nach einer RÃ¼ckkehr von Ralph Brinkhaus in diese Position.



Die Junge Union im Bezirk Ostwestfalen-Lippe verÃ¶ffentlichte am Wochenende einen entsprechenden Aufruf auf Instagram. "Ralph Brinkhaus ist der Richtige fÃ¼r den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion", heiÃŸt es darin, und: "Wir brauchen seine Kompetenz und seine Erfahrung fÃ¼r eine echte Staatsmodernisierung".



Den gleichen Personalvorschlag machte Benedikt GroÃŸ, Bundesvorsitzender der Jugendorganisation der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, die eine offizielle Vereinigung innerhalb der CDU ist. "Bitte machen", schrieb er am Sonntag auf X/Twitter.



Andreas PÃ¼ttmann, Publizist und 2014 bis 2015 Mitglied einer "Zukunftskommission" der CDU, schrieb auf Bluesky: "Fraktionsvorsitzender jetzt RÃ¶ttgen oder Brinkhaus? Man wird ja wohl noch trÃ¤umen dÃ¼rfen."



Brinkhaus war von September 2018 bis Februar 2022 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und als solcher auch von Dezember 2021 bis Februar 2022 OppositionsfÃ¼hrer. Er war spektakulÃ¤r Ã¼ber eine Kampfabstimmung gegen Merkels Vertrauten Volker Kauder ins Amt gekommen. Auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur wollte sich Brinkhaus am Wochenende nicht Ã¤uÃŸern.

