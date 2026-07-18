SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 5, 17, 33, 35, 39, 47, die Superzahl ist die 6.
Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 2352296. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 598174 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne. Im Jackpot liegen weiterhin 50 Millionen Euro.
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Lotto am Samstag (18.07.2026)
- dts - 18. Juli 2026, 19:29 Uhr
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