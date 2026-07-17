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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (17.07.2026)

  • dts - 17. Juli 2026, 20:23 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (17.07.2026)
Spielscheine fÃ¼r Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

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Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 6, 21, 31, 47, 48, die beiden "Eurozahlen" sind die 2 und 9.

Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

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