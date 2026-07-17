Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 6, 21, 31, 47, 48, die beiden "Eurozahlen" sind die 2 und 9.
Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.
Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.
Lifestyle
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (17.07.2026)
- dts - 17. Juli 2026, 20:23 Uhr
.
Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 6, 21, 31, 47, 48, die beiden "Eurozahlen" sind die 2 und 9.
Weitere Meldungen
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 11,Mehr
Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 5, 6, 17, 34 und 36, die beiden "Eurozahlen"Mehr
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 4, 6,Mehr
Top Meldungen
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsischeMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here TreibhausgasemissionenMehr
Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischenMehr