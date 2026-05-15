Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat der Bundesregierung mangelnden Reformwillen vorgeworfen.
"Ich erwarte ein schlÃ¼ssiges Gesamtkonzept. Davon ist in diesem FrÃ¼hling der Reformen leider ebenso wenig zu sehen wie im vergangenen Herbst", sagte Dittrich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er kritisierte, es werde viel zu viel Ã¼ber Umverteilung geredet. "Doch Umverteilung schafft kein Wirtschaftswachstum. Weder springt der Export an, noch wird mehr investiert, wenn beispielsweise der Spitzensteuersatz erhÃ¶ht wird."
Dittrich rief dazu auf, "das Ã¼bertriebene Misstrauen gegenÃ¼ber Unternehmertum und Eigenverantwortung in Deutschland" zu Ã¼berwinden. Ãœberbordende Dokumentationspflichten und zu hohe Steuern und Abgaben nÃ¤hmen vielen den Antrieb, sich selbststÃ¤ndig zu machen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Zudem forderte der HandwerksprÃ¤sident, jede VerÃ¤nderung im Steuersystem mÃ¼sse Anreize fÃ¼r Investitionen setzen. DarÃ¼ber hinaus mÃ¼sse die Sozialversicherungslast fÃ¼r Betriebe und BeschÃ¤ftigte verringert werden, "so wie es mit der Agenda 2010 unter Kanzler SchrÃ¶der gelungen ist".
Finanzen
HandwerksprÃ¤sident beklagt mangelnden Reformwillen der Regierung
- dts - 15. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat der Bundesregierung mangelnden Reformwillen vorgeworfen.
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