Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionschefin und Energieexpertin der GrÃ¼nen, fordert die Regierung auf, Verbraucher auf steigende Gaspreise vorzubereiten.
"Wenn die StraÃŸe von Hormus weiter gesperrt bleibt, werden wir auch im Winter hohe Gaspreise sehen", sagte Verlinden den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bei Verbrauchern kÃ¤men diese verzÃ¶gert an, weil die meisten Menschen lÃ¤ngere GasliefervertrÃ¤ge hÃ¤tten. Man mÃ¼sse steigende Preise deshalb politisch vorausdenken und den Verbrauch senken, damit die Menschen spÃ¤ter nicht bÃ¶se Ã¼berrascht wÃ¼rden. Die Regierung sollte den Leuten sagen: Es kann herausfordernd werden. Bereitet euch vor. Gas, das nicht verbraucht werde, sei auch eine Art stille Reserve fÃ¼r die Versorgungssicherheit.
Jetzt im Sommer sei die Chance, zu investieren und umzusteigen, fÃ¼hrte Verlinden aus. Aber die Bundesregierung mache genau das Gegenteil. "Erst in dieser Woche hat sie zwei Gesetze beschlossen, die den Gasverbrauch eher erhÃ¶hen", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin mit Blick auf die KabinettsbeschlÃ¼sse zum GebÃ¤udemodernisierungsgesetz und Stromversorgungssicherheits- und KapazitÃ¤tengesetz (StromVKG).
Wirtschaft
GrÃ¼ne warnen vor hohen Gaspreisen im Winter
- dts - 15. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionschefin und Energieexpertin der GrÃ¼nen, fordert die Regierung auf, Verbraucher auf steigende Gaspreise vorzubereiten.
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