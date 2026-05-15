In den USA dÃ¼rfen Abtreibungspillen mit dem Wirkstoff Mifepriston vorerst weiter per Post versandt werden: Das Oberste Gericht in Washington setzte die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts zum einstweiligen Stopp des Postversands am Donnerstag weiter aus - und zwar so lange, bis das Gericht entschieden hat, ob es in der Angelegenheit tÃ¤tig werden wird.Â
Der Supreme Court hatte die Entscheidung des Berufungsgerichts bereits am Montag fÃ¼r weitere drei Tage ausgesetzt, nachdem es in der Woche zuvor den Postversand von Mifepriston-Pillen wieder erlaubt hatte.Â Das mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gericht gab damit einem Einspruch des Herstellers Danco Laboratories statt.Â
Das Gericht in der niedrigeren Instanz hatte den Vertrieb Â einstweilig gestoppt und angeordnet, abtreibungswillige Frauen mÃ¼ssten persÃ¶nlich eine Klinik aufsuchen.Â Die US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA hatte 2023 die Vorschrift aufgehoben, dass Mifepriston persÃ¶nlich ausgehÃ¤ndigt werden muss. Dagegen klagte der republikanisch regierte Bundesstaat Louisiana, der eine der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen der USA hat.
Mifepriston wird in den USA bei den meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼chen eingesetzt. Abtreibungsgegner wollen den Zugang bereits seit langem erschweren. In Deutschland wird das PrÃ¤parat unter dem Namen Mifegyne verbreitet.
Der Supreme Court hatte im Jahr 2022 das seit rund fÃ¼nf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf den Schwangerschaftsabbruch annulliert. Seitdem liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. Louisiana und rund 20 andere konservativ geprÃ¤gte Bundesstaaten haben seither das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder drastisch eingeschrÃ¤nkt.
Brennpunkte
Oberstes Gericht erlaubt Postversand von Abtreibungspille in den USA vorerst weiter
- AFP - 15. Mai 2026, 00:31 Uhr
In den USA dÃ¼rfen Abtreibungspillen mit dem Wirkstoff Mifepriston vorerst weiter per Post versandt werden: Das Oberste Gericht in Washington setzte die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts zum einstweiligen Stopp des Postversands weiter aus.
In den USA dÃ¼rfen Abtreibungspillen mit dem Wirkstoff Mifepriston vorerst weiter per Post versandt werden: Das Oberste Gericht in Washington setzte die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts zum einstweiligen Stopp des Postversands am Donnerstag weiter aus - und zwar so lange, bis das Gericht entschieden hat, ob es in der Angelegenheit tÃ¤tig werden wird.Â
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