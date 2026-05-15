Finanzen

Bayerns SPD-Chef fordert Einbeziehung der LÃ¤nder bei Reformen

  • dts - 15. Mai 2026
Bild vergrößern: Bayerns SPD-Chef fordert Einbeziehung der LÃ¤nder bei Reformen
Sebastian Roloff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns SPD-Chef Sebastian Roloff hat die schwarz-rote Regierung zu Kompromissen mit Kritikern aus den BundeslÃ¤ndern bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen aufgerufen. "Reform funktioniert nur mit allen Beteiligten - Gewerkschaften, Arbeitgeber, LÃ¤nder", sagte der Bundestagsabgeordnete dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sie mÃ¼ssten nun frÃ¼hzeitig eingebunden werden: "Wer die erst am Ende einlÃ¤dt, muss teilweise mit Widerstand rechnen."

Der Wirtschaftspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion zeigte zugleich GesprÃ¤chsbereitschaft Ã¼ber die Forderung der Union, im Zuge der geplanten Einkommenssteuerreform den SolidaritÃ¤tszuschlag abzuschaffen. Die Abgabe zahlen nur noch zehn Prozent der Steuerpflichtigen. "Den Soli, den heute nur Topverdiener zahlen, einfach abzuschaffen - das ist keine Wirtschaftspolitik", sagte Roloff, der zum linken FlÃ¼gel der SPD gehÃ¶rt. Als Teil einer PaketlÃ¶sung kÃ¶nne man darÃ¼ber sprechen. Als "Allheilmittel" tauge das aber nicht.

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